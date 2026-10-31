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GündemBolu’da inanılmaz dayanışma: İki hurda sanılan araç cami inşaatı için 410 bin TL’ye satıldı!
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Bolu’da inanılmaz dayanışma: İki hurda sanılan araç cami inşaatı için 410 bin TL’ye satıldı!

31.10.2026 - 13:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bolu’nun Gerede ilçesinde yapımı hızla devam eden Hacı Sadık Camisi’nin tamamlanmasına katkı sağlamak amacıyla emsal niteliğinde bir dayanışma örneği sergilendi. İki hayırsever vatandaş tarafından cami inşaatına kaynak sağlamak üzere bağışlanan iki adet otomobil, açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Katılımcıların hayırda yarışarak kıyasıya teklif verdiği açık artırma sonucunda araçlar toplam 410 bin liraya alıcı buldu. Elde edilen tüm gelir caminin yapım fonuna aktarıldı.

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1Bolu’da inanılmaz dayanışma: İki hurda sanılan araç cami inşaatı için 410 bin TL’ye satıldı!

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Bolu'da yapımı devam eden caminin tamamlanmasına katkı sağlamak amacıyla hayırseverler tarafından bağışlanan 2 otomobil, açık artırmada toplam 410 bin liraya alıcı buldu.

2Bolu’da inanılmaz dayanışma: İki hurda sanılan araç cami inşaatı için 410 bin TL’ye satıldı!

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Gerede ilçesinde inşaatı süren Hacı Sadık Camisi'ne destek sağlamak isteyen 2 hayırseverin bağışladığı 2 otomobilin nakde dönüştürülmesi amacıyla düzenlenen açık artırmada katılımcılar, araçları satın alabilmek için kıyasıya yarıştı.

3Bolu’da inanılmaz dayanışma: İki hurda sanılan araç cami inşaatı için 410 bin TL’ye satıldı!

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Açık artırma sonucunda 1982 model "Renault 12 Toros", Özcan Döğer tarafından 200 bin liraya, 1993 model "Hyundai Excel" ise Emre Emeksiz tarafından 210 bin liraya satın alındı.

4Bolu’da inanılmaz dayanışma: İki hurda sanılan araç cami inşaatı için 410 bin TL’ye satıldı!

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Otomobillerin satışından cami inşaatında kullanılmak üzere toplam 410 bin lira gelir sağlandı.

5Bolu’da inanılmaz dayanışma: İki hurda sanılan araç cami inşaatı için 410 bin TL’ye satıldı!

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Açık artırmada konuşan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, cami görevlisinin kendilerini arayarak araçların satışına aracılık etmelerini istediğini belirterek, sağlanacak gelirin caminin yapımında kullanılacağını söyledi.

6Bolu’da inanılmaz dayanışma: İki hurda sanılan araç cami inşaatı için 410 bin TL’ye satıldı!

Caminin farklı bölümlerinin hayırseverlerin katkılarıyla yapıldığını dile getiren Allar, destek verenlere teşekkür etti.

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