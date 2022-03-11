Mercedes'in yeni elektriklisi 600 km'yi aşıyor!

Mercedes’in lüks segment elektrikli sedanı EQS ilk aşamada 385 kW (523 HP) gücündeki EQS 580 4MATIC modeli Türkiye’de satışa sunuldu. EQS’te aerodinami uzmanları ile tasarımcıların yakın iş birliği ve “Amaca Yönelik Tasarım” yaklaşımını kapsayan çok sayıda titiz detay sayesinde elde edilen 0,20 Cd rüzgar sürtünme katsayısı ile rekor Cd değerine ulaşıldı. Aracın Türkiye fiyatları 4.2 ile 4.6 milyon TL arasında değişiyor.





600 km menzil



Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Emre Kurt “EQC ile başladığımız elektrikli otomobil yolculuğumuza EQS ile devam ediyoruz. Üretiminin ilk aşamasından itibaren yeni bir platformda geliştirilen EQS, elektrikli otomobil vizyonumuzun amiral gemisi konumunda.

Bu yeni platform sayesinde, otomotivde yaşanan büyük değişimdeki rolümüzü güçlendiriyor.Lüksünden, konforundan ve güvenliğinden taviz verilmeden, elektrikli bir otomobilin nasıl olması gerektiğini 600 km’yi rahatlıkla aşabilen (649 km) tamamen elektrikli menzili ve yüksek akıma sahip hızlı şarj istasyonlarında sadece 15 dakikada yaklaşık 300 kilometrelik menzil sunabilmesiyle kanıtlıyor.” dedi.