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    OtomobilMercedes-AMG GT 4.9 milyon TL'ye geldi!
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    Mercedes-AMG GT 4.9 milyon TL'ye geldi!

    AMG GT 4-Kapı Coupé, yenilenen tasarımı ve arttırılan kişiselleştirme özellikleri ile 4.9 milyon TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu

    09.03.2022 - 16:30 |
    Mercedes-AMG GT 4.9 milyon TL'ye geldi!

    Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé, 2021’deki yenilenme operasyonunun ardından Türkiye pazarına giriş yapıyor. İlk aşamada 3 farklı motor seçeneğiyle, 4.9 milyon TL’den başlayan fiyatlarla müşteriler ile buluşacak olan Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé, daha da kişisel bir yapı kazanırken, farklı kullanıcılar için konumunu güçlendiriyor. Jant, döşeme, süsleme ve gövde rengi yelpazesi ile kişiselleştirme olanakları artarken yeni yürüyen aksam, sportiflik ile konfor arasında daha da geniş bir seçenek sunuyor.

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