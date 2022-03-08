44 tonluk elektrikli kamyon geliyor!

Renault Trucks, tam elektrikli ürün yelpazesini genişletiyor. Bölgesel taşımacılık için Renault Trucks T E-Tech ve inşaat uygulamaları için Renault Trucks C E-Tech olmak üzere 44 tona kadar iki yeni model 2023 yılında satışa sunulacak . 2020'den bu yana Renault Trucks, Fransa'da üretilen 3,1 tondan 26 tona kadar tam elektrikli kamyonlarını üretmekte.

500 km menzili var

Renault Trucks T ve C E-Tech modelleri, 180 ila 540 kWh kapasiteli iki ila altı lityum iyon batarya paketiyle ile güçlendirilecek. Araçların aküleri, 43 kW'a kadar alternatif akım (AC) ile 9,5 saatte, 250 kW'a kadar doğru akım (DC) ile 2,5 saatte tamamen şarj edilebiliyor. Bu kamyonlar, tek şarjla 300 km, bir saatlik ara hızlı şarjla (250 kW) 500 km'ye kadar menzile sahip. 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulacak Renault Trucks T ve C E-Tech, Renault Trucks'ın Bourg-en-Bresse'deki fabrikasında üretilecek.

3,1'den 44 tona uzanan tam elektrikli ürün yelpazesi ve 360° müşteri desteği sunan Renault Trucks, stratejisini hızlandırıyor ve hedeflerini yükseltiyor: Renault Trucks, 2030 yılına kadar araçlarının yüzde 50'sini elektrikli olarak sunmayı planlıyor.