Volkswagen 3 yeni SUV’u pazara sürüyor!

SUV modeller, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükselişine devam ediyor. Volkswagen markanın globalde pazara sunduğu iki yeni model Taigo ve T-Cross’un yanı sıra T-Roc’un yenilenen versiyonu da ülkemizde showroomlara indi. Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, “Yeni Taigo ve T-Cross lansmanlarıyla beraber model yelpazemizdeki SUV sayısı altıya çıktı. 2024 yılından itibaren satışa sunacağımız tam elektrikli SUV modellerimizle birlikte bu sayı on bir olacak. Yapacağımız SUV atağına paralel, 2022 yılında SUV satış oranımızın yüzde 50’ye çıkmasını planlıyoruz.” dedi.



Avrupa’da büyüyen SUV segmenti



Uzun yıllar yüzde 50'nin üzerinde pazar payına sahip olan sedan modellerin satış adetlerinin son dönemde düştüğü görülüyor. Bu durum tüm dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de paralel şekilde seyrediyor. Avrupa’da son 7 yılda yüzde 100 artış gösteren SUV segmentinin pazardaki payı, yeni elektrikli modellerin pazara sunulmasıyla pandemide de büyümesine devam etti. Avrupa genelinde 2021 yılında SUV satışları, bir önceki yıla oranla yüzde 11 artışla 5,34 milyon adete ulaştı. Bu, Avrupa'da SUV'lar için şimdiye kadarki en yüksek pazar payı anlamına geliyor. Çin’de ise bu oran yüzde 52’ye kadar çıkıyor.





Showroom trafiği 3 katına çıktı



2022'de SUV konsantrasyonunu artıracaklarını belirten Bottaro, “2022 yılında artan SUV model ailemiz ile de müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına yönelik modeller sunmaya devam edeceğiz. Geleneksel tasarımıyla öne çıkan T-Cross, coupe tasarımlı sportif SUV modelimiz Taigo ve makyajlı T-Roc’la B SUV segmentindeki gücümüzü artırıyoruz. Yeni modellerimizin satışına başlayacağımızı duyurduğumuz andan itibaren, Türkiye genelinde showroom trafiğimizde 3 kat artış yaşadık. Bu da, yeni modellerimize olan ilgiyi göstermesi açısından önemli bir gelişme.” dedi.





Kompakt sınıfta üç yeni SUV



Avrupa ile paralel zamanlamada Türkiye pazarına sunulan Taigo, sportif SUV Crossover sınıfında. Standart olarak; LED farlar, tamamen dijital bir kokpit ve yeni nesil bilgi-eğlence sistemleri ile donatılan 4,271 metrelik SUV coupe, sınıfının teknoloji standartlarını yeniden belirliyor. Yeni Taigo, 1.0 lt TSI 95 PS 5 ileri manuel, 1.0 lt TSI 110 PS 7 ileri DSG ve 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG olmak üzere 3 farklı motor seçeneği, 3 farklı donanım paketiyle 515 bin TL’den başlıyor.



448.3 bin TL’den başlıyor



T-Cross şehir içi kullanıma çok uygun sağlam bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor. T-Cross, 1.0 lt TSI 110 PS 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG motor seçeneği, 2 farklı donanım paketi ile 448 bin 300 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Pazara sunulduğu 2017 yılı sonundan bu yana, tüm dünyada 1 milyonu aşan satış adetlerine ulaşan T-Roc, yeni iç ve dış tasarım detayları, inovatif teknolojileri ve yeni nesil sürüş asistan sistemleri ile Volkswagen’in kompakt segmentteki karizmatik crossover başarı öyküsünü bütün hızıyla devam ettiriyor. Yeni T-Roc, 1.5 litre TSI 150 PS 7 ileri DSG motor seçeneği 3 farklı donanım paketiyle 644 bin 400 TL’den başlıyor.



Passat sona erecek



Bu yıl Passat’ın sedan karoseriyle satışının sona ereceğini söyleyen Bottaro, “Pandemi ve çip krizinin etkisiyle Passat Sedan’ın bitişi erkene çekildi. Geleneksel sedan kasa tipi artık ülkemizde de düşüş trendinde. Sedan yerini Passat Variant ve Alltrack seçeneklerine bırakıyor” diye konuştu. “Bu modellerimizi farklı donanım ve motor seçenekleri ile pazara sunacağız. 2023 yılında, Tiguan ile Touareg arasına eklenecek yeni SUV modelimiz ile ürün gamımız daha da genişleyecek ve yükselişimiz devam edecek”dedi.