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    OtomobilHonda ve Sony ortak araç üretecek!
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    Honda ve Sony ortak araç üretecek!

    Honda, elektronik üreticilerindenSony ile iş birliği anlaşmasını duyurdu.

    04.03.2022 - 15:55 |
    Honda ve Sony ortak araç üretecek!

    Honda ve Sony arasında imzalanan ortak girişim anlaşması kapsamında “New Company” şirketi kurularak ulaşım ve ulaşım hizmetleri çağı geliştirmek için çalışmalar yapılacağı paylaşıldı. Bu çalışmalar doğrultusunda ise “New Company”nin 2025 yılında ilk elektrikli araç modelini satışa sunması hedefleniyor. Açıklamada şunlar belirtildi:

    “Honda ve Sony iş birliği kapsamında kurulması planlanan “New Company” ile Honda’nın ulaşım geliştirme yeteneklerini, araç gövdesi üretim teknolojisini ve uzun yıllar boyunca geliştirdiği satış sonrası servis yönetimi deneyimini; Sony’nin ise görüntüleme, algılama, iletişim, ağ ve eğlence teknolojileri geliştirme ve uygulama uzmanlığı bir araya getirilerek kullanıcılar ve çevre ile uyumlu yeni nesil ulaşım hizmetleri geliştirilmesi amaçlanıyor. New Company’nin ilk elektrikli araç modelinin 2025 yılında satışa sunulması hedefleniyor.”

    Yeni olanaklar gelecek

    Honda ve Sony’nin ortak girişim anlaşmasına ilişkin olarak Honda CEO’su Toshihiro Mibe, “New Company ile müşteri beklentilerinin ve hayal gücünün üzerinde değerler yaratmaya yönelik geniş ve iddialı bir yaklaşım benimseyerek küresel çapta yenilik, evrim ve ulaşımın gelişiminde ön saflarda yer almayı hedefliyoruz. Honda ve Sony, birçok tarihi ve kültürel benzerliği paylaşan şirketler olsa da teknolojik uzmanlık alanlarımız farklı. Bu nedenle, iki şirketin güçlü yanlarını bir araya getirerek ulaşımın geleceği için büyük olanaklar sunacağız” dedi.

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