Elektrikli otomobil güvenlikten geçti!

Yeni Megane E-Tech Elektrikli, toplam 7 hava yastığı ile donatılan gövdesiyle yetişkin yolcu korumasında %85, çocuk yolcu korumasında %88 ve korunmasız yol kullanıcıları için %65 puan elde etti. Aracın ön camına da bir QR kodu bulunuyor. Söz konusu QR kodu, bir kazaya müdahale ederken onu tarayarak çok hızlı bir şekilde aracın, elektrikli bir araç olduğunu anlamaları için kurtarma ekiplerine özel olarak tasarlandı. Yine bu QR kodu, örneğin, batarya ve hava yastıklarının konumu, hızlı ve risksiz kesim yerleri gibi otomobilin yapısal bilgilerine de erişim sağlıyor. Bu da olası bir kaza sonrası yolcuları çıkarmak için geçen süreden 15 dakikaya kadar tasarruf anlamına geliyor. Otomobil son çeyrekte Türkiye’de satışa çıkacak.