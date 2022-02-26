Elektrikli otomobil yarışı Türkiye'de

Tamamen elektrikli otomobillerin kıyasıya mücadele ettiği uluslararası motor sporları organizasyonu FIA-ETCR’de 2022 yılındaki yeni döneminde EMSO Sportif katkıları ile takvimde Türkiye de yer alıyor. Dünya çapında gerçekleşecek çevreci ve yenilikçi yarış organizasyonlarıyla nefesleri kesecek elektrikli otomobil yarışı organizasyonu FIA Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası’nın 2022 takviminin ikinci ayağı olarak 20-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek

Elektrikli heyecan

EMSO Sportif CEO’su Mert Güçlüer, “Üretimini gerçekleştirdiği markalar ve genç nüfusu ile Avrupa’nın en önemli otomotiv üretim üslerinden bir tanesi olan Türkiye, “Elektrikli Formula” olarak anılan FIA-ETCR’nin heyecanla takip edileceği ülkelerden olacak. EMSO Sportif olarak bu çevreci ve değerli elektrikli otomobil yarış organizasyonunu Türkiye’ye getirebilmenin gururunu yaşıyoruz. 2022 yılında Intercity İstanbul Park’ta koşulacak organizasyonumuzu önümüzdeki sene Beyoğlu caddelerine taşıyarak Türkiye’de bir ilke imza atacağız” dedi.Motor sporlarının 2021 sezonunda elektroşok etkisi yaratan, dünyanın ilk tamamen elektrikli, çok markalı Touring otomobil yarışına yönelik küresel ilginin yüksek olması ile birlikte bu çevreci yarış FIA World kategorisine girdi.

670 HP gücünde elektrikliler

Yarışlarda WSC Group’un ETCR konsepti çerçevesinde hazırlanan otomobilleri kullanılacak. Bu 500 kW (670 HP) maksimum güçle FIA ETCR tarafından, FIA World unvanı için mücadele etmek üzere bugüne kadar geliştirdiği en güçlü Touring otomobillerinin kullanılması anlamına geliyor. Williams Advanced Engineering batarya paketinden gelen güç, Magelec Propulsion şanzıman, motor ve invertörleri besleniyor.