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Kahramanmaraş'ta şakalaşırken 92 hektar orman yok olmuştu! Eski haline 10 yıl sonra dönecek

30.10.2026 - 10:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Fırnız Çayı mevkiinde 28 Temmuz 2024’te bir gencin arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpil nedeniyle çıkan ve 92 hektarlık kızılçam ormanını küle çeviren felaketin ardından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü devasa bir ihya çalışmasına imza attı. Yanan alanda hummalı bir çalışma yürüten ekipler; 54 kilometrelik teraslama işleminin ardından sahaya 27 bin fidan dikti, 200 kilo tohum ekti. Yüzde 94'e yakın başarı oranının yakalandığı sahanın 10 yıl içerisinde yeniden gür bir gençlik ormanına dönüşeceği müjdelendi.

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1Kahramanmaraş'ta şakalaşırken 92 hektar orman yok olmuştu! Eski haline 10 yıl sonra dönecek

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28 Temmuz 2024’te Suçatı Mahallesi’nin Fırnız Çayı’na pikniğe gelen M.S., arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpilin patlaması sonucu kuru otlar tutuştu, alevler kısa sürede ormana sıçradı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla müdahalesiyle 16 saatte söndürülen yangında 92 hektar kızılçam ormanı küle döndü.

2Kahramanmaraş'ta şakalaşırken 92 hektar orman yok olmuştu! Eski haline 10 yıl sonra dönecek

5 YIL HAPİS 43 MİLYON LİRA TAZMİNAT

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Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sonunda Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hakkında dava açılan M.S., 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

3Kahramanmaraş'ta şakalaşırken 92 hektar orman yok olmuştu! Eski haline 10 yıl sonra dönecek

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Mahkeme heyeti ayrıca yangından kaynaklı 43 milyon 752 bin liralık kamu zararının da sanıktan tahsil edilmesine karar verdi.

4Kahramanmaraş'ta şakalaşırken 92 hektar orman yok olmuştu! Eski haline 10 yıl sonra dönecek

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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ise yanan alanın tekrar eski haline kavuşturulması için vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.

5Kahramanmaraş'ta şakalaşırken 92 hektar orman yok olmuştu! Eski haline 10 yıl sonra dönecek

200 KİLO TOHUM EKİLDİ

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Çalışmalar kapsamında fidanlar için 54 kilometre uzunluğunda teraslar yapıldı ardından 25 bin kızılçam ve 2 bin sedir olmak üzere toplam 27 bin fidan dikildi. Fidanların yanında 200 kilo da kızılçam tohumu ekildi.

6Kahramanmaraş'ta şakalaşırken 92 hektar orman yok olmuştu! Eski haline 10 yıl sonra dönecek

‘10 YIL SONRA ORMAN OLACAK’

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Fazıl Cabaroğlu, yanan ormanların hiçbir zaman kaderine terk edilmediğini, tekrar eski haline kavuşması için yeniden ağaçlandırıldığını belirtti. Fırnız’da ilk olarak sahayı yanan ağaçlardan temizlediklerini ifade eden Cabaroğlu, “Tabii bu alanda yangına sebebiyet veren kişiler adli yönden tahkikata tabi tutulmuşlar. Bu noktada da bu saha için 43 milyonun üzerinde bir tazminat hükmü olmuştur. Bununla ilgili de gerekli yargılama gerçekleşti ve ceza aldılar.

7Kahramanmaraş'ta şakalaşırken 92 hektar orman yok olmuştu! Eski haline 10 yıl sonra dönecek

Yanan alanların bir an önce tekrar ağaçlandırılması için gerekli çalışmaların da yapılması gerekiyor. Bu noktada da burada arkadaşlarımız sahadaki tohum takviyeleri ve ihtiyaç olan yerlerde de fidan dikimleriyle sahayı tekrar orman haline gelmesi için çalışmaları yürüttüler.

8Kahramanmaraş'ta şakalaşırken 92 hektar orman yok olmuştu! Eski haline 10 yıl sonra dönecek

Ne sevindiricidir ki buradaki yaptığımız fidan sayımlarında başarı oranımız yüzde 90'ın üzerinde, yüzde 94'e yakın bir başarımız var. Bu noktada da bakımlarımız, çalışmalarımız sahada devam edecek. Takip halinde sahamız gerekli olan ot alma, bakım çalışmaları, koruma çalışmaları sahada yoğun şekilde devam ediyor. İnşallah bu şekilde devam ederek tekrar eski kapalı güzel ormanımıza kavuşacağız. İnsanlar gelip geçerken görebileceği boylara ulaşacak en kısa sürede inşallah. Yani burada bir 10 yıl içerisinde gençlik ormanına kavuşmuş halde görecek insanlar” diye konuştu.

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