Kahramanmaraş'ta şakalaşırken 92 hektar orman yok olmuştu! Eski haline 10 yıl sonra dönecek

8

Ne sevindiricidir ki buradaki yaptığımız fidan sayımlarında başarı oranımız yüzde 90'ın üzerinde, yüzde 94'e yakın bir başarımız var. Bu noktada da bakımlarımız, çalışmalarımız sahada devam edecek. Takip halinde sahamız gerekli olan ot alma, bakım çalışmaları, koruma çalışmaları sahada yoğun şekilde devam ediyor. İnşallah bu şekilde devam ederek tekrar eski kapalı güzel ormanımıza kavuşacağız. İnsanlar gelip geçerken görebileceği boylara ulaşacak en kısa sürede inşallah. Yani burada bir 10 yıl içerisinde gençlik ormanına kavuşmuş halde görecek insanlar” diye konuştu.