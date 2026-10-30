RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI! Antalya, Kocaeli ve Balıkesir'de yeni dönem: İlçeler bölgelere ayrıldı

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ANTALYA'DA YAPI DENETİM BÖLGELERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeye göre Antalya, yapı denetim kuruluşlarının görevlendirilmesi bakımından iki ana bölgeye ayrıldı. Birinci bölge kendi içinde A ve B olmak üzere iki kısımdan oluşturuldu.Birinci bölgenin A kısmında Kaş, Demre, Finike, Elmalı, Kumluca, Kemer ve Korkuteli ilçeleri bulunuyor.Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Muratpaşa ve Aksu ise birinci bölgenin B kısmında yer alıyor.İkinci bölgeyi Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa ilçeleri oluşturuyor.Böylece Antalya'daki yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda görevlendirilmesinde, şirketlerin bulunduğu bölge ile görevlendirilecekleri ilçeler esas alınacak.

Merkezi birinci bölgede bulunan ve diğer bölgede görev almak istemeyen kuruluşlar, Bakanlığa dilekçeyle başvurabilecek. İkinci bölgede merkezi bulunan kuruluşlar da diğer bölgenin belirli kısımlarında görev almak istemediklerini bildirebilecek.Tebliğdeki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, bu başvuruları yapan kuruluşlara tercih etmedikleri bölgelerden görevlendirme yapılmayacak.



KOCAELİ'NİN 12 İLÇESİ İKİ YAPI DENETİM BÖLGESİNE AYRILDI



Resmî Gazete'deki düzenlemeyle Kocaeli'de yapı denetim kuruluşlarının görevlendirilmesi için iki ayrı bölge belirlendi.Birinci bölgede Başiskele, Derince, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel ve Kartepe ilçeleri yer alıyor.İkinci bölgede ise Çayırova, Darıca, Dilovası, Gebze ve Körfez bulunuyor.Böylece Kocaeli'nin 12 ilçesi, yapı denetim kuruluşlarının görevlendirilmesi bakımından yedi ve beş ilçeden oluşan iki bölgede toplandı.

Kocaeli'de faaliyet gösteren yapı denetim şirketleri, merkezlerinin bulunduğu bölge dışında görevlendirilmek istememeleri durumunda Bakanlığa dilekçeyle başvurabilecek.Başvuruda bulunan kuruluşların diğer bölgelerde görevlendirilmemesine ilişkin uygulamada, mevcut tebliğin ilgili istisna hükümleri geçerli olacak.