RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI! Antalya, Kocaeli ve Balıkesir'de yeni dönem: İlçeler bölgelere ayrıldı
Antalya, Kocaeli ve Balıkesir'de yapı denetim kuruluşlarının çalışma bölgeleri yeniden belirlendi. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Kocaeli iki, Balıkesir üç bölgeye ayrılırken Antalya'da iki ana bölge ve alt kısımlar oluşturuldu. Yapı denetim şirketlerine, belirli şartlarla kendi bölgeleri dışında görev almama imkânı da tanındı. Yeni uygulama 30 Kasım'da başlayacak.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı denetim kuruluşlarının görevlendirilmesine ilişkin kurallarda değişikliğe gitti. 30 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğle Antalya, Kocaeli ve Balıkesir'deki ilçeler, yapı denetim hizmetleri bakımından farklı görevlendirme bölgelerine ayrıldı.
Düzenleme, yapı sahipleriyle sözleşme imzalayacak yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesine ilişkin mevcut sistemde değişiklik yapıyor. Buna göre şirketlerin hangi ilçelerde görevlendirilebileceği yeniden düzenlenirken, merkezlerinin bulunduğu bölge dışında çalışmak istemeyen kuruluşlara da Bakanlığa başvurma imkânı getiriliyor.Yeni kurallar 30 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.
ANTALYA'DA YAPI DENETİM BÖLGELERİ YENİDEN BELİRLENDİ
Yeni düzenlemeye göre Antalya, yapı denetim kuruluşlarının görevlendirilmesi bakımından iki ana bölgeye ayrıldı. Birinci bölge kendi içinde A ve B olmak üzere iki kısımdan oluşturuldu.Birinci bölgenin A kısmında Kaş, Demre, Finike, Elmalı, Kumluca, Kemer ve Korkuteli ilçeleri bulunuyor.Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Muratpaşa ve Aksu ise birinci bölgenin B kısmında yer alıyor.İkinci bölgeyi Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa ilçeleri oluşturuyor.Böylece Antalya'daki yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda görevlendirilmesinde, şirketlerin bulunduğu bölge ile görevlendirilecekleri ilçeler esas alınacak.
Merkezi birinci bölgede bulunan ve diğer bölgede görev almak istemeyen kuruluşlar, Bakanlığa dilekçeyle başvurabilecek. İkinci bölgede merkezi bulunan kuruluşlar da diğer bölgenin belirli kısımlarında görev almak istemediklerini bildirebilecek.Tebliğdeki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, bu başvuruları yapan kuruluşlara tercih etmedikleri bölgelerden görevlendirme yapılmayacak.
KOCAELİ'NİN 12 İLÇESİ İKİ YAPI DENETİM BÖLGESİNE AYRILDI
Resmî Gazete'deki düzenlemeyle Kocaeli'de yapı denetim kuruluşlarının görevlendirilmesi için iki ayrı bölge belirlendi.Birinci bölgede Başiskele, Derince, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel ve Kartepe ilçeleri yer alıyor.İkinci bölgede ise Çayırova, Darıca, Dilovası, Gebze ve Körfez bulunuyor.Böylece Kocaeli'nin 12 ilçesi, yapı denetim kuruluşlarının görevlendirilmesi bakımından yedi ve beş ilçeden oluşan iki bölgede toplandı.
Kocaeli'de faaliyet gösteren yapı denetim şirketleri, merkezlerinin bulunduğu bölge dışında görevlendirilmek istememeleri durumunda Bakanlığa dilekçeyle başvurabilecek.Başvuruda bulunan kuruluşların diğer bölgelerde görevlendirilmemesine ilişkin uygulamada, mevcut tebliğin ilgili istisna hükümleri geçerli olacak.
BALIKESİR'DE ÜÇ AYRI BÖLGE OLUŞTURULDU
Balıkesir'de ise yapı denetim kuruluşlarının görevlendirilmesi için üç bölge belirlendi.Birinci bölge Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran ilçelerinden oluşuyor.İkinci bölgede Altıeylül, Karesi, Balya, Bigadiç, Dursunbey, Kepsut, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk ve İvrindi bulunuyor.Üçüncü bölge kapsamında ise Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara ilçeleri yer alıyor.Böylece Balıkesir'in 20 ilçesi, yapı denetimi görevlendirmeleri bakımından üç ayrı bölgede değerlendirilecek.Balıkesir'deki yapı denetim kuruluşları da merkezlerinin bulunduğu bölge dışındaki görevlendirmeleri kabul etmek istememeleri hâlinde Bakanlığa başvurabilecek.
YAPI DENETİM ŞİRKETLERİNE 7 İŞ GÜNÜNDE YANIT VERİLECEK
Yeni düzenleme yalnızca ilçelerin hangi bölgelerde yer alacağını belirlemekle sınırlı değil. Yapı denetim kuruluşlarının kendi merkezleri dışındaki bölgelerde görev almak istememeleri durumunda izleyecekleri yol da düzenleniyor.Buna göre yapı denetim kuruluşları, merkezlerinin bulunduğu bölge dışında görevlendirilmemek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına dilekçeyle başvurabilecek.Bakanlık bu başvuruları en geç yedi iş günü içinde sonuçlandıracak.
Başvuru yapan kuruluşlara, mevcut tebliğin yedinci ve sekizinci fıkralarında düzenlenen istisnalar dışında, tercih etmedikleri bölgelerde görevlendirme yapılmayacak.Bu uygulama, yapı denetim kuruluşlarının faaliyet gösterecekleri coğrafi alanları belirlemelerine imkân sağlıyor. Bununla birlikte şirketlerin istedikleri herhangi bir ilçede serbestçe görevlendirme yapabilecekleri anlamına gelmiyor. Elektronik görevlendirme sisteminin diğer kuralları uygulanmaya devam edecek.
YENİ DÜZENLEME EV SAHİPLERİNİ VE İNŞAAT YAPTIRANLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Tebliğ, doğrudan yapı denetim kuruluşlarının görevlendirilmesine ilişkin esasları değiştiriyor. Bu nedenle ilk etapta Antalya, Kocaeli ve Balıkesir'de faaliyet gösteren yapı denetim şirketlerini ilgilendiriyor.Söz konusu illerde yeni bina yaptıran veya yapı denetim hizmeti alması gereken projeleri bulunan kişiler açısından da görevlendirme sürecinde yeni bölgesel esaslar uygulanacak.Ancak düzenleme, bu üç ildeki bütün ev sahiplerinin yeniden yapı denetim başvurusu yapmasını gerektirmiyor.Ayrıca tebliğde yapı denetim hizmet bedellerinin artırılmasına, bina ruhsatı koşullarının değiştirilmesine veya yeni bir vergi getirilmesine ilişkin hüküm bulunmuyor.Değişiklik, yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda hangi bölgelerde görevlendirilebileceğine ve kuruluşların bölge dışı görevlendirmelere ilişkin başvurularına odaklanıyor.
İLÇELERİN SINIRLARI MI DEĞİŞİYOR?
Antalya, Kocaeli ve Balıkesir'deki ilçelerin farklı bölgelerde gruplandırılması, illerin veya ilçelerin idari sınırlarının değiştiği anlamına gelmiyor.Yeni bölge ayrımı yalnızca yapı denetim hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak.Dolayısıyla ilçelerin bağlı oldukları illerde, belediye sınırlarında veya adres bilgilerinde bu tebliğ nedeniyle bir değişiklik yapılmıyor.Düzenlemeyle imar planları da yeniden belirlenmiş değil.
YAPI DENETİMİNDE YENİ KURALLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesine ilişkin tebliğ değişikliği, 30 Ekim 2026 tarihli ve 33415 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.Tebliğin yürürlük maddesine göre yeni düzenleme, yayımlandığı tarihten bir ay sonra, 30 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.Bu tarihten itibaren Antalya, Kocaeli ve Balıkesir'deki yapı denetim kuruluşlarının görevlendirilmesinde yeni bölge esasları uygulanacak.