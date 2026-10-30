Arhavi'deki tehlike geçmedi: Arkada devasa bir kütle daha var! Sadece yağış değil, depremler de heyelanı tetikliyor!

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“1900 yılından 2025 yılına kadar AFAD’ın ve Kandilli’nin deprem kayıtlarına baktığımız zaman Trabzon ile Sarp Sınırı arasındaki kıyı şeridinin mikro deprem aktivitesinin yoğun olduğunu, 2 ve 3 büyüklüğündeki depremlerin yoğun olduğunu görüyoruz. 3 büyüklüğündeki deprem, 480 kilogramlık bir dinamitin patlamasına eş değerdir. Bu bölgede 2024 yılında 4.8’lik Rize-Çamlıhemşin depremi yaşandı. Bu depremin büyüklüğü 240 kilogramlık bir dinamite karşılık geliyor. 1900 yılından 2025 yılına kadar Kandilli ve AFAD kayıtları depreme ait patlamaların, yamacın stabilitesini ve duraylılığını (şev stabilitesi) bozabileceğini gösteriyor. Hem yağışlı hem de yağışsız bir dönemde deprem ile heyelanın doğrudan ilişikli olduğu ortaya çıkardı. Depremden 4-5 gün sonra Rize’de bir heyelan yaşandı. Bu heyelan depremin şiddet alanı içerisindeydi. Hem depremin hem de yağışın etkisi vardı. Birkaç gün sonra Arhavi’de devasa ve ölümle sonuçlanan heyelanın yağışla ilgisi yoktu. 15 gün öncesinde ve 15 gün sonrasın da hiç yağış olmadı, büyük kütle kara yolunu kapadı, 4 kişiyi öldürdü. Dağ, denize doğru kaydı”