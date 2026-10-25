Çocukların kavgasına aileler de dahil oldu 1 kişi hayatını kaybetti

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Olay, Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların kavgasına ailelerin dahil olması sonucu sopalı ve silahlı kavga çıktı. Kavgada sopa darbeleri ve silahların kullanılması sonucu 5 kişi yaralandı.

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İhbar sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralılardan durumu ağır olan Murat Y. (30) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.