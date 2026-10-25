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Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR otomobile çarptı 1 ölü 2 yaralı

25.10.2026 - 00:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Erol POLAT/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)

Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR otomobile çarptı 1 ölü 2 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde TEM otoyolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR, otomobille çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolunun Dilovası mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden plastik masa ve sandalye yüklü B.K, yönetimindeki TRK 826 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek A.Ö. yönetimindeki 34 PLK 403 plakalı otomobile çarptı.

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Kazanın ardından TIR devrilirken olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada TIR sürücüsü B.K. yaşamını yitirirken otomobil sürücüsü A.Ö. ile yolcu olarak bulunan S.A.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Gebze Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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