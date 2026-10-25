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Acı haberi MSB duyurdu: Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

25.10.2026 - 01:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (İHA) ANKARA (AA)

Acı haberi MSB duyurdu: Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara’da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz’ün şehit olduğunu, 2 personelin ise yaralandığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara’da meydana gelen askeri araç kazasında silah arkadaşımız İsth. Albay Sayit Gökgöz, 24 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuş, 2 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan personelimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Acı haberi MSB duyurdu: Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

İletişim Başkanı Duran'dan şehit Albay Gökgöz için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Askeri araç kazası sonucu şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı temenni ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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