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    Elektrikli Megane sonbaharda Türkiye’de

    Renault'nun yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli modeli 470 km menzilli batarya versiyonu ile sonbaharda Türkiye’de satışa sunulacak.

    28.02.2022 - 13:58 |
    Elektrikli Megane sonbaharda Türkiye’de

    Renault ve ürettiği elektrikli araçları 10 yılı aşkın sürede 400 bin araç ile 10 milyar elektrikli kilometre yapmış durumda. Markanın yeni tanıtımını yaptığı Megane E-Tech %100 elektrikli model 2019 yılında tanıtılan MORPHOZ konsept otomobilinden esinlenmiş. İttifak tarafından geliştirilen CMF-EV platformunda üretilen aracın Fransa’da vergi teşvikli fiyatı 29 ile 38 bin Euro arasında değişiyor. Türkiye fiyatı ise ithal edlince 3.çeyrekte açıklanacak.

    10 yıldır elektrikli satıyor

    Türkiye otomobil pazarında ilk elektrikli otomobili 10 yıl önce satışa sunan Renault, 2022’de bu modelin de etkisiyle atağa geçecek. Bursa Oyak Renault tesislerinde üretilen elektrikli Fluence modelini 2012’de, 2014’de ise ZOE’yi satışa sunan Renault Mais’in Genel Müdürü Berk Çağdaş, içten yanmalı motorlara göre daha ucuz işletim maliyetleri ve çevreci olmaları sebebiyle elektrikli araçların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de talebinin arttığını söyledi. 2021’de Türkiye elektrikli otomobil pazarının yüzde 237 artışla 2 bin 846 adete çıktığını ifade eden Çağdaş, ZOE’nin ise en çok tercih edilen elektrikli otomobil olduğunu hatırlattı. Çağdaş, şöyle devam etti:

    “Renault'nun yeni logosunu taşıyan ilk modeli olan Yeni Megane E-Tech markanın dönüşümünü simgeliyor. Gelişmiş ADAS sistemleriyle güvenlikten ödün vermeyen Yeni Megane E-Tech; yeni OpenR ekranı, 470 km'ye kadar menzil sunan bataryası ve 130 kW’ye kadar hızlı şarj olabilme kapasitesi ile Renault Grubu’nun elektrikli araç teknolojisindeki öncü konumunu yeni bir boyuta taşıyacak.”

    470 km menzile sahip

    Yeni CMF-EV modüler platformu üzerine inşa edilen otomobil toplam 4.2 m uzunluğa, 2.6 m aks mesafesi ve 1.5 metre yüksekliğe sahip. Markanın yeni 'Nouvel'R' logosunu taşıyan ilk modeli olan otomobil bir crossover konforuna sahip. Megane E-Tech Elektrikli CMF-EV platformuna uyacak şekilde tasarlanan yeni batarya ile donatılmış. 1.960 mm uzunluğu, 1.450 mm genişliği ve 110 mm kalınlığı ile ZOE bataryasından yüzde 40 daha küçük ve pazardaki en ince bataryaya sahip. Otomobilde iki farklı menzil batarya seçeneği bulunuyor: 40 kWh-300 km ve 60 kWh-470 km. Ancak Renault MAİS, Türkiye’ye uzun menzilli versiyonu getirecek. 218 beygir güç üretirken, 300 Nm tork sağlıyor. Testte aracın gücü gerçekten hissediliyor. Megane E-Tech, 130 kW DC şarjla WLTP’ye göre 30 dakikada 300 km’ye kadar enerji depolayabiliyor. 7.4 kW wallbox ile bir gecede (8 saat) 400 km’ye kadar menzil elde edilebiliyor. Otomobil her fren yaptığında, batarya bir miktar enerjiyi geri kazanıyor. D (Drive) konumunda aktif olan rejeneratif fren işlevi, gaz pedalından ayağın kaldırılmasıyla enerji geri kazanıyor.

    Çarpışma olasılığı azalacak

    Megane E-Tech, çarpışma olasılığını azaltmak için Şeritten Çıkma Uyarısı (LDW), Kör Nokta Uyarısı (BSW) ve Şeritte Kalma Yardımcısı (LKA) olmak üzere iyi bilinen üç ADAS ile donatılmış. Bunlardan sonuncusu Acil Durumda Şeritte Kalma Yardımcı (ELKA) olarak geliştirildi. Aracı otomatik olarak şeritte yeniden konumlandırmak için ön kamera ile yan radardan gelen verileri birleştiriyor ve önden, yandan olası bir çarpışmayı veya aracın yoldan çıkmak üzere olduğunu algılıyor.

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