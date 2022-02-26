Çin’li Chery son çeyrekte geliyor

Chery, 2022 yılında Türkiye pazarına girmeyi planlıyor.. Chery ilk etapta, ACTECO serisi, 1,6 lt’lik benzinli motorlarla donatılmış 3 SUV modelini Türkiye pazarına sunacak. Bu modeller sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında tanıtılan Omoda 5, 5 koltuklu kompakt, SUV Tiggo 7 ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8.Chery’nin marka DNA’sının 2 temelinden birini yüksek teknoloji, diğerini ise moda yaratacak tasarım anlayışı oluşturuyor. ACTECO motor ailesi Çin’in “En İyi 10 Motor”u arasına girme başarısını kazandı. Omoda 5 ile ise Chery tasarımcıları, “Art in Motion” olarak adlandırılan ve akıcı çizgilerden oluşan tasarım felsefesini hayata geçirdiler. Çin'de on sekiz yıldır üst üste en yüksek binek otomobil ihracat hacmini gerçekleştiren Chery, temel teknolojiler konusunda Ar-Ge faaliyetlerine odaklanmakta olup, 20.794 patent başvurusunda bulunmuş ve 13.153 patent onayı almış. Marka bir dönem Türkiye’de Mermerler Grubu tarafından temsil ediliyordu.