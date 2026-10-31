6-7-8 Kasım'da gözler Mersin'de! Tarsus Festivali'nde dolu dolu üç gün sizi bekliyor

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Festivalin kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası daha geniş kitlelerle buluşturacağını ifade eden Genç, "Başkanımız Vahap Seçer’in başlattığı ve önem verdiği Uluslararası Tarsus Festivali’nin bu yıl beşincisini düzenliyoruz. İnsan yaşamının 9 bin yıldır kesintisiz devam ettiği, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan, onlarca efsaneyi topraklarında yaşatan Tarsus; son 5 yıldır da Türkiye’nin en özel festivallerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ‘Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde’ mottosuyla 6-7-8 Kasım’da düzenleyeceğimiz 5. Uluslararası Tarsus Festivali’nde tüm kente yayılan etkinliklerle dolu dolu 3 gün geçireceğiz. Tarihin, doğanın, efsanelerin içinde; birbirinden farklı gösteriler, söyleşiler, alanında uzman isimler; kültür, sanat ve gastronomi hepsi Tarsus’ta olacak. 6-7-8 Kasım tarihlerinde sizi de Tarsus’a, 5. Uluslararası Tarsus Festivali’ne bekliyoruz" dedi.



Festivalin, Tarsus'un kültürel değerlerinin tanıtılmasına ve kentin turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.