6-7-8 Kasım'da gözler Mersin'de! Tarsus Festivali'nde dolu dolu üç gün sizi bekliyor
Binlerce yıllık köklü tarihi, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan kültürel mirası ve eşsiz gastronomisiyle adeta bir açık hava müzesi olan Mersin’in göz bebeği Tarsus, bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali için geri sayımı başlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 6-7-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek dev organizasyon, "Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde" mottosuyla kentin dört bir yanında kültür, sanat, efsane ve lezzet dolu 3 güne imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce ziyaretçinin akın etmesi beklenen festivalde; renkli gösteriler, söyleşiler, atölye çalışmaları ve dev konserler yer alacak.
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Binlerce yıllık köklü tarihi, farklı medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyan kültürel mirası ve zengin gastronomisiyle açık hava müzesi niteliği taşıyan Tarsus, 5. Uluslararası Tarsus Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde’ mottosuyla düzenlenecek festivalde, 3 gün boyunca kentin farklı noktalarında kültür, sanat, gastronomi ve doğa temalı etkinlikler gerçekleştirileceği bildirildi.
"TÜM KENTE YAYILAN ETKİNLİKLERLE DOLU DOLU 3 GÜN GEÇİRECEĞİZ"
Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin katılması beklenen festivalde, çeşitli gösteriler, söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenleneceği kaydedildi.
Festivalin önemine dikkat çekerek tüm vatandaşları Tarsus'a davet eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Tarsus'un tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, efsaneleri ve kültürel değerleriyle özel bir kent olduğunu belirtti.
Festivalin kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası daha geniş kitlelerle buluşturacağını ifade eden Genç, "Başkanımız Vahap Seçer’in başlattığı ve önem verdiği Uluslararası Tarsus Festivali’nin bu yıl beşincisini düzenliyoruz. İnsan yaşamının 9 bin yıldır kesintisiz devam ettiği, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan, onlarca efsaneyi topraklarında yaşatan Tarsus; son 5 yıldır da Türkiye’nin en özel festivallerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ‘Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde’ mottosuyla 6-7-8 Kasım’da düzenleyeceğimiz 5. Uluslararası Tarsus Festivali’nde tüm kente yayılan etkinliklerle dolu dolu 3 gün geçireceğiz. Tarihin, doğanın, efsanelerin içinde; birbirinden farklı gösteriler, söyleşiler, alanında uzman isimler; kültür, sanat ve gastronomi hepsi Tarsus’ta olacak. 6-7-8 Kasım tarihlerinde sizi de Tarsus’a, 5. Uluslararası Tarsus Festivali’ne bekliyoruz" dedi.
Festivalin, Tarsus'un kültürel değerlerinin tanıtılmasına ve kentin turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.