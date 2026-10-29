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GündemKapadokya'da peribacasından kopan kayalar düştü; 2 ölü, 1 yaralı
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Kapadokya'da peribacasından kopan kayalar düştü; 2 ölü, 1 yaralı

29.10.2026 - 17:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Nevşehir’in merkez ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm beldesi Göreme’de bir peribacasından dev kaya parçaları koptu. Olay yerine sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, kopan kayaların altında birilerinin kalıp kalmadığını belirlemek amacıyla bölgede 'sessizlik dinlemesi' ve dron destekli çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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1Kapadokya'da peribacasından kopan kayalar düştü; 2 ölü, 1 yaralı

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacasından kayaların düştüğü alanda ekiplerin titiz çalışması devam ediyor.

2Kapadokya'da peribacasından kopan kayalar düştü; 2 ölü, 1 yaralı

Kopan kaya parçalarının altında kalan olup olmadığını belirlemek için ekipler zaman zaman sessizlik isteyerek, hassas dinleme çalışması yapılıyor.

3Kapadokya'da peribacasından kopan kayalar düştü; 2 ölü, 1 yaralı

Kayaların düştüğü bölge havadan da görüntülendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediliyor.

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