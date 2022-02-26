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    Hafif ticari Fiorino Yenilendi

    2007'den berir Tofaş’ta üretilen Fiat Fiorino, yenilendi.

    26.02.2022 - 14:39 |
    Hafif ticari Fiorino Yenilendi

     2007 yılında tüketiciyle buluşan Fiat Fiorino, yenilenerek satışa sunuldu. Fiat Professional ailesinin kompakt üyesi, ön ızgarasına konumlandırılan yeni Fiat logosu ile daha modern ve dinamik bir görüntüye sahip oldu. Yenilenen Fiat Fiorino’nun şık görünümü tamamlayan “titanyum gri” ayna kapakları ve tavan raylarının yanında; 16 inç alaşım jantlar ve aynı renkteki ön ızgara çerçevesi ile ön tampon koruması ilk bakışta göze çarpıyor. Fiorino’nun yine titanyum grisi yan koruma çıtaları ve arka tampon koruması ile şık görüntüsü pekişiyor. Kullanıcısına iç mekânında da konfor ve şıklık sunan Fiorino’nun kapı panellerinde koltuklarla uyumlu siyah kumaş, deri kumaş kenarları ve koltuklarda açık gri dikiş desenleri yer alıyor. 1.3 litrelik Multijet, 95 HP’lik dizel motorlu versiyonun haricinde, 1.4 litrelik 77 HP’lik benzinli ve 1.4 litrelik benzinli ve fabrika çıkışlı LPG dönüşümlü versiyonla tercih edilebilen Fiorino 208 bin 900 TL başlangıç fiyatına sahip.

     

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