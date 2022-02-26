Honda HR-V artık hibrit

Honda’nın ilk olarak 1998 yılında SUV segmentinin öncülerinden biri olarak satışa sunduğu HR-V modelinin üçüncü jenerasyonu, Honda’nın e:HEV logosu taşıyan 3’üncü modeli olarak yollara çıkıyor. Yüzde 100 elektrikli araç sürüşüne en yakın deneyimi sunan ve Honda’nın C segmentindeki ilk hibrit modeli olan HR-V e:HEV, 650 bin TL’den başlayan fiyatlarla 5 Mart 2022 tarihinde satışa sunulacak.

3 bin satacak

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “Japonya’da çok sevilen HR-V modelimizin üçüncü jenerasyonunu gelişmiş hibrit teknolojimiz ile size sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Honda olarak elektrifikasyon stratejimizin önemli adımlarından biri olan HR-V e:HEV modelimiz ile Türkiye’de de önemli bir başarıya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Honda Türkiye için 2021 yılının başarılarla dolu ve unutulmaz bir yıl olduğunu söyleyen Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise, “Honda Türkiye için çok önemli kilometre taşlarını barındıran 2021 yılı, öncelikle bir başarı yılı oldu. Tarihi bir satış rakamına ulaştık. Öte yandan 2021’de Honda’nın küresel stratejisi olan elektrifikasyona odaklanırken, tüketicilerimiz için de ürün çeşitliliğimizi arttırdık. Yılın ilk çeyreğinde Jazz e:HEV ile hibrit ürün yelpazemizi genişletirken City, Accord ve Civic modellerimiz ile de sedan ürün gamımızı tamamladık. Yani ‘Honda’yla Gelecek’ mottomuz kapsamında birçok yeniliğe imza attık, yeni yıla daha güçlü hazırlandık. Şimdi en önemli odak noktamız olan elektrifikasyon stratejimiz kapsamında önemli bir adımla yeni yıla başladık. SUV segmentinin Türkiye otomobil pazarında yüzde 43’lük bir orana sahip olduğunu ve sedan segmenti satışlarını bile geçtiğini göz önüne aldığımızda yeni HR-V’nin oldukça önemli başarılara sahip olacağını öngörüyoruz. Yıl içinde 3 bin adet HR-V e:HEV satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Sadece hibrit olarak satışa sunulan yeni nesil HR-V e:HEV modeli Advanced donanımı 650 bin TL ve Style donanım seçeneği ise 685 bin TL satış fiyatı ile Honda bayilerinde yerini alıyor.