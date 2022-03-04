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    OtomobilZamlar sonrasında “elektrik” avantajı sürüyor!
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    Zamlar sonrasında “elektrik” avantajı sürüyor!

    Küçük sınıf bir otomobil şehir içinde dizel ise 6 litre tüketim ile 102 TL elektrikli ise yaklaşık 35 TL harcıyor.

    04.03.2022 - 15:48 |
    Zamlar sonrasında “elektrik” avantajı sürüyor!

    Akaryakıt fiyatları artarken taşıt araçlarının enerji maliyeti de hızla yükseliyor. Son dönemde motorin, benzin ve elektrikte yaşanan zamlara karşın, B segmenti otomobiller üzerinden örnek veren Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül şunları kaydetti:

    "Şu anda küçük sınıf bir otomobille şehir içinde, benzinliyse 100 km'de yaklaşık ortalama 8 litre tüketim ile 134 TL, dizel ise 6 litre ile 102 TL akaryakıt ödemesi yapmak durumundasınız. Aynı sınıfta elektrikli bir araçla ise 100 km'de 16 kWs tüketim sonucunda 35 TL ile evde, 70 TL ile halka açık alanda şarj ederseniz. İçinde bulunduğumuz bugünlerde kullanım maliyeti açısından en uygun otomobiller, elektrikli araçlar."

    Akaryakıt ithalatı azalabilir

    Türkiye'nin enerji kaynakları konusunda dışa bağımlılığının, tüketim maliyetlerinin yükselmesindeki en önemli husus olduğunu söyleyen Şengönül "Petrol kaynaklarındaki dışa bağımlılığımız maalef kaçınılmaz. Buna karşılık elektrik üretiminde kullanılan rüzgar, su, güneş gibi doğal kaynaklar açısından ülkemiz gerçek bir cennet. Ülkemiz elektrikli araçlara geçiş fırsatı değerlendirilerek, yıllık 21 milyon ton olan akaryakıt ithalatının yükünü azaltabilir. Türkiye böylelikle doğal kaynaklarından sağladığı enerjiyle, dışa bağımlı olmaktan kurtulabileceği gibi yıllık 21 milyon ton akaryakıt buharının atmosfere karışmasını önleyebilir” dedi.

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