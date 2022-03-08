Sıfır araba alacaklar için indirim fırsatı! Ödeme erteleme, sıfır faiz, ücretsiz servis...
Araba alacaklar ve arabasını yenilemeyi düşünenler için otomobilde bahar fırsatları başladı! Markalar fiyat, ödeme erteleme ve indirim avantajlarını açıkladı. Birçok marka yeni model ve versiyonlara kredi desteği ve peşin indirimi uyguluyor, satışlarda cazip kampanyalar uyguluyor. Bazı markalar ise kredi kullanmak istemeyen müşterilere özel 10 bin TL’ye varan nakit alım desteği sunuyor. Geçen ay yaklaşık 58 bin adet olan araç satışlarının martta 65-70 bin adetlere çıkması öngörülüyor. İşte sıfır araba piyasasında yeni fırsatlar...
Otomotivde bahar fırsatları devreye giriyor. 2022 model araçların da showroomlara inmesiyle satışların baharda canlanması bekleniyor. Ancak hızla artan akaryakıt fiyatları ve 2022 modellere gelen zamlar tüketicinin karşına çıkan önemli engeller. Tabi ki birçok modelde bulunurluk problemleri devam ediyor. 2021 Mart’ında Türkiye sıfır km araç satışları 96 binler civarında iken bu mart ayında pazarın düşüşle 65-70 bin adetlere inmesi tahmin ediliyor. Birçok marka yeni model ve versiyonlara kredi desteği ve peşin indirimi uygularken satış sonrasında da kampanyaya yöneliyor.
PEUGEOT ÖDEMELERİ HAZİRANA ERTELEDİ
PEUGEOT, SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208 ve 508’de sunduğu şimdi al Haziran’da öde veya sıfır faizli kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor.PEUGEOT SUV 2008, 120.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla showroomlarda yerni aldı. SUV 3008, 155.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Yedi kişilik oturma kapasiteli PEUGEOT SUV 5008’de ise 160.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi avantajı sağlanıyor. 508 için de müşterilerine 120.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli avantajlar sunuyor.
PROACE CİTY’DE 80 BİN TL KREDİ
Toyota, Proace City ve Proace City Cargo modelleri için Mart ayında kampanya başlattı. 2021 ve 2022 model Toyota Proace City ve Proace City Cargo ticari araçlarda 80.000 TL, 12 ay vade ve yüzde 0 finansman oranıyla tüm Toyota Plazalarda yeni sahiplerini bekliyor olacak. 2022 model Toyota Proace City 391.650 TL’den, Proace City Cargo ise kampanyaya özel 276.050 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yenilenen Hilux’lar da 100.000 TL, 12 ay ve yüzde 0,69 finansman oranıyla satışlarına devam ediyor.
CİTROEN C4’E 10 BİN TL NAKİT DESTEĞİ
Citroën Türkiye, C4 modeli için aylık 5.000 TL taksitle satın alım imkanı sunuyor.C4 modeli için 60 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL için 12 ay vadeyle 0,89 faiz oranlı kredi avantajı sunuluyor. Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşterilere özel 10 bin TL’ye varan nakit alım desteği sunuluyor. 1.5 litrelik 130 HP güç üreten dizel ile 1.2 litrelik 100, 130, 155 HP güç üreten benzinli olmak üzere 4 farklı motor seçeneğine sahip model 464 bin 500 TL’den başlıyor.
RENAULT TRUCKS’TAN YÜZDE 30 AVANTAJ
Renault Trucks, 4 yaş ve üstündeki araçları için özel kampanya düzenliyor. 30 Nisan 2022’ye kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzde 30’a varan servis hizmeti avantajları sunuluyor. Renault Trucks, yeni yaş kampanyası kapsamında 4 yaş ve üstü araçları için yetkili servislerinde yapılacak işlemlerde yüzde 30’a varan servis indirimi sağlıyor. Türkiye genelindeki tüm Renault Trucks yetkili servislerinde geçerli olan kampanya, uzun yol, yurtiçi nakliye, şehir içi dağıtım, inşaat gibi pek çok uygulamada kullanılan bütün araç modellerini kapsıyor.
SERVİSTE BAHAR İNDİRİMİ
Toyota “Bahar Servis Günleri” kampanyası düzenledi. 16 Nisan’a kadar sürecek kampanyada fren balata ve diskleri, silecekler, amortisörler ile debriyaj seti yüzde 25 indirimli olarak sunulacak. Fırsatlarla dolu kampanya çerçevesinde, 3 yaş ve üzeri Toyota modellerinde Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresinde yüzde 20 indirim sağlanırken bakım işçiliğinde de yüzde 30'luk indirim yer alacak. Taşıma aksesuarları da kampanya kapsamında yüzde 15 indirimli olacak.
MİSTUBİSHİ SPACE STAR’A 50 BİN TL DESTEK
Mitsubishi Türkiye mart ayında ay binek Space Star modeline destek veriyor. 1.2 lt benzinli otomatik Space Star’ın fiyatı 303.2 ile 311.9 bin TL arasında değişiyor. Temsa, Space Star alacaklara 50 bin TL’ye 12 ay sıfır faizli kredi desteği sağlıyor.
KİA’DAN BAHAR FIRSATLARI
Kia, mart ayına özel hazırladığı fırsatlarla baharı karşılıyor. Kia, mart fırsatları çerçevesinde Stonic (1.0 MT), Rio, Bongo, Ceed ve XCeed modellilerinde avantajlı fiyatsunacak. Ceed 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,49 faizle meraklılarıyla buluşuyor. KOBİ’lere yönelik Bongo ise 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,49 faiz ile sunuluyor. SUV modeli XCeed ise 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,49 faiz fırsatına sahip.
VİTO’DA 25 YAŞINA ÖZEL AVANTAJ
Bu yıl 25 yaşına giren Mercedes-Benz Vito’da, güvenlik ve sürüş yardım sistemlerinin sayısı 12 adede çıktı. Tasarımı yenilenen Vito Tourer’da sunulan birbirine bakabilen koltuklar, panoramik cam tavan ve iç mekân ile sürüş konforu desteklendi. Yenilenen motor seçenekleri ile yakıt tüketim avantajı, bir önceki motor seçeneklerine göre yüzde 13’e varan ekonomi sunmaya başladı. Aracı almak isteyenlere bu ay 48 aya kadar 300 bin TL kredi olanağı sağlanıyor. Kurumsal veya şahıs Firması başvurularında kredi tutarı 48 aya kadar araç fiyatının yüzde 70 ile sınırlı durumda.
HONDA CİVİC’E TAKSİT
Honda Civic Sedan’ın tüm ECO donanım paketlerinde geçerli kampanya kapsamında Premium ECO donanım paketine özel 110 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 ay taksit imkanı sağlanıyor. Ayrıca kampanya dahilinde Elegance ECO ve Executive+ ECO donanım paketlerinde de 120 bin TL’ye yüzde 0.99 faiz oranı ile 15 ay vade seçeneği sunuluyor.