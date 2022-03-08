Sıfır araba alacaklar için indirim fırsatı! Ödeme erteleme, sıfır faiz, ücretsiz servis...

CİTROEN C4’E 10 BİN TL NAKİT DESTEĞİ

Citroën Türkiye, C4 modeli için aylık 5.000 TL taksitle satın alım imkanı sunuyor.C4 modeli için 60 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL için 12 ay vadeyle 0,89 faiz oranlı kredi avantajı sunuluyor. Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşterilere özel 10 bin TL’ye varan nakit alım desteği sunuluyor. 1.5 litrelik 130 HP güç üreten dizel ile 1.2 litrelik 100, 130, 155 HP güç üreten benzinli olmak üzere 4 farklı motor seçeneğine sahip model 464 bin 500 TL’den başlıyor.