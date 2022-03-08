Renault’nun yeni SUV’u perdesini açtı!

Renault, yeni Renault Austral ile SUV ürün gamına bir model dahil ediyor. Yeni Austral, 'yaşanası otomobiller’ geleneğinin bir parçası. Aynı zamanda Arkana ve yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli ile başlatılan C segmenti hamlesinin bir sonraki halkasını oluşturuyor. Yeni Renault Austral’in 2022 yılının son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Atletik bir SUV

Yeni Renault Austral, karakteristik özelliklerini; kıvrımlı, duyguları harekete geçiren silueti, güçlü geometrik çizgileri, arkada mikro-optik teknoloji gibi yapısal detaylarıyla tamamlıyor.

Yeni Austral, çoğu elmas kesim 17 inç ila 20 inç arasında özel jant tasarımlarıyla sunuluyor.Mild Hybrid veya Mild Hybrid Advanced versiyonlarında bagaj hacmi 500 litre VDA olup, eller serbest elektrikli bagaj kapağı kullanım kolaylığı sunuyor. Arka koltuk sırası katlandığında bagaj hacmi 1.525 litre VDA'ya kadar çıkabiliyor.

4 tekerden çekiş

Yeni Austral dört tekerlekten yönlendirmeli, 4CONTROL Advanced özellikli bağımsız süspansiyon seçeneği ile sunuluyor. Dört tekerlekten yönlendirmeli versiyonlarda dönüş çapı 10,1 metre. Yeni Austral şehir içi kullanım özellikleriyle de sınıfında rakipsiz. Bir şehir otomobili kadar yüksek manevra kabiliyetiyle sürüş keyfini yukarı taşıyor.Yeni Austral’ın gövdesi sağlamlaştırıldı, gövdenin yana yatma eğilimleri iyileştirildi ve şasi, pazardaki en iyi konfor/verimlilik/tepki oranı için daha hafif ve daha sağlam hale getirildi.

Motor seçenekleri

200 bg’ye kadar 400V beslemeli yeni nesil E-TECH Hibrit motorlar dışında, 130 bg 48V Mild Hybrid Advanced ve 140 bg / 160 bg 12V Mild Hybrid olmak üzere benzinli versiyonlar bulunuyor. Yeni Austral, kendi kendini şarj eden tamamen yeni bir E-TECH ‘tam hibrit’ motor kullanıma sunuyor. Bu motor, yakıt kullanımını ve CO2 emisyonlarını azaltırken, daha iyi performans ve daha fazla sürüş keyfi sunmak için mükemmelleştiriliyor. Sistem; bir elektromotorla eşleştirilen 1,2 litre 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor, 1,7 kWsa lityum-iyon 400V batarya ve akıllı çok modlu debriyajsız bir şanzımandan oluşuyor. 146 kW veya 200 bg'ye kadar birleşik güç kullanıma sunuyor. Renault, yeni Austral ile dizele gerçek bir alternatif olarak yeni Mild Hybrid Advanced motoru sunuyor. Sistem, yeni 1,2 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motoru 48V lityum iyon batarya ve marş motoruyla birleştiriyor.

Elektrikliye geçiş teknolojisi

Yeni nesil E-TECH teknolojisine, yeni benzinli motora, optimize edilmiş şanzımana ve artırılmış batarya kapasitesine (240V'tan 400V'a kadar) ek olarak iki yenilik daha eklendi. Klima sistemi, hava nasıl olursa olsun otomobilin normal şekilde çalışabilmesi için yenilikçi bir soğutma mekanizması ile donatıldı. Yeni Austral’daki üç elektrikli motorun her birinde rejeneratif fren işlevi bulunuyor. E-TECH Hibrit için, direksiyonun arkasında bulunan bir düğme ile dört farklı moddan biri seçilebiliyor.