2.el baharda hareketlenecek!

Bahar aylarıyla birlikte sıfır ve 2. El satışların hareketlenmesi bekleniyor. Otomerkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "BDDK'nın almış olduğu karar doğrultusunda ivme kazanan otomotiv pazarında, Rusya-Ukrayna savaşının getirecekleri de bir yandan tartışma konusu haline geldi. Savaşın ne kadar süreceğine dair bir belirsizlik atmosferinin olması, iç piyasayı bir süreliğine olumsuz etkilese de, tüketici BDDK'nın almış olduğu karar ve sıfır otomobillerin zamlanmasıyla beraber ikinci el otomobillere yönelmiş vaziyette. İkinci elin bu yükseliş trendini Mart ayında da sürdüreceğini öngörüyoruz. Bu ay faiz oranlarında da bir düşüş beklentisi var. Şayet bu beklenti gerçekleşirse ayın ikinci yarısından sonra bayramın yaklaşmasının da etkisiyle sektörü bir hayli hareketlendirecektir." açıklamasında bulundu.

Tüketici ikinci ele yöneldi

İkinci elin yükseliş trendini Mart ayında sürdüreceğini söyleyen karakaş,” Bu ay faiz oranlarında da bir düşüş beklentisi var. Bu beklenti gerçekleşirse ayın ikinci yarısından sonra bayramın yaklaşmasının etkisiyle sektörü bir hayli hareketlendirecektir." dedi. Öte yandan 2.el otomobil platformu arabam’ın verilerine göre şubat ayında en çok 100.000 TL – 150.000 TL aralığındaki araçlar ilanlarda görüldü. Bunları 2016, 2012 ve 2017 model araçlar oluşturdu.