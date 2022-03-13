Otomobiller sanal gerçeklik platformuna dönüşüyor!

Yolcular, gelecekte A noktasından B noktasına giderken geçen süreyi, heyecan verici bir oyun deneyimiyle değerlendirebilecek. Audi'nin başlattığı çalışmayla arka koltuğundaki yolcular, VR gözlükleriyle filmleri, video oyunlarını ve interaktif içerikleri çok daha gerçekçi bir şekilde deneyimleyebilecek. Otomobil yolculuğu, çok modlu bir oyun etkinliğine dönüşecek. Teknoloji, Austin-Teksas’taki South by Southwest (SXSW) müzik, film ve teknoloji festivalinde tanıtılacak ve ziyaretçiler tamamen elektrikli Audi araçlarının arka koltuklarında sürüş yapabilecek.



“Holoride” sürükleyici deneyimler yaratıyor



“ Holoride” özelliğinin kapsamında, sanal içeriği gerçek zamanlı olarak otomobilin sürüş hareketlerine uyarlayan bir teknoloji bulunuyor. Örneğin otomobil sağa dönüyorsa hayal dünyasındaki uzay gemisi de sağa doğru uçuyor. Otomobil hızlandığında, uzay gemisi de hızlanıyor. Yenilikçi VR veya XR (genişletilmiş gerçeklik) teknolojisinin geliştirme süreci Audi ile başladı ve teknoloji-eğlence startup şirketi holoride tarafından farklı üreticiler için geliştiriliyor ve ticarileştiriliyor. Münih merkezli girişim bu yaklaşımla “Elastik İçerik” adını verdikleri tamamen yeni bir medya türü yarattı. Bu içerik, sürüş hareketlerine, yolculuk süresine ve sürüş rotasına uyum sağlıyor. Ortaya daha önce deneyimlenmemiş son derece kaliteli ve sürükleyici bir deneyim çıkıyor.





Holoride –hareketli bir geçmiş



Holoride ilk kez Las Vegas'taki CES 2019'da (Tüketici Elektroniği Fuarı) tanıtıldı. Disney Games ve Interactive Experiences işbirliği ile holoride, Marvel dünyasından otomobiller için bir VR oyun deneyimi uyguladı. holoride, 2021 yazında California üzerinden Los Angeles’tan San Francisco’ya yapılan bir roadshow sırasında, diğer etkinliklere ve gösterilere ek olarak, teknolojinin olanaklarını diğer potansiyel ortaklara göstermek amacıyla diğer prodüksiyon ve oyun stüdyolarını da ziyaret etti. Münih'teki IAA 2021 ziyaretçileri, konsepte uygun “İlerleme hakkında konuşalım” sloganı kapsamında holoride ile ilk demo sürüşleri yapma fırsatını yakaladı. Bunun dışında Salzburg Festivali katılımcıları bir Audi e-tron'un arka koltuğunda holoride özelliğinin keyfini çıkarma ve genç bir Mozart'ı ararken Salzburg şehrinin müzikal çağlarında bir zaman yolculuğu deneyimleme fırsatı buldular.