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    Cam tavan arabada güzel

    Toplumsal cinsiyete dayalı yargılara ve kadınların potansiyeline ulaşmasının önündeki her türlü görülmez engele dikkat çeken Otokoç, “Cam Tavan Arabada Güzel” farkındalık projesini başlattı.

    16.03.2022 - 16:33 |
    Cam tavan arabada güzel

    Otokoç Otomotiv, “Cam Tavan Arabada Güzel” farkındalık projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Proje kapsamında, insanlığın gelişimi önündeki en büyük engellerden biri olan toplumsal cinsiyete dayalı yargılara ve kadınların önündeki her türlü görülmez engel olarak nitelendirilen “Cam Tavan”lara dikkat çekiliyor. İnsanlık için daha iyi ve sürdürülebilir bir geleceğin ancak kadınların yaşamın her alanında hak ettikleri yerde bulunabilmeleri ile sağlanabileceğini belirten Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, proje ile ilgili şunları kaydetti.

    “Konuya dikkat çekmek ve bu doğrultuda atılan adımlar son derece önemli, bununla birlikte gidilecek çok yolumuz olduğunun da bilincindeyiz. Hem kadınların başarılarının önündeki görünmez bariyerlerin ortadan kalkmasına, hem de ‘kendi değerlerinin farkında olmalarına’ çok ihtiyacımız var. İşte bu yüzden, tüm paydaşlarımızla daha da güçlü kılacağımıza inandığımız bir farkındalık projesi başlatıyoruz.

    Bu doğrultuda yanımıza Fenerbahçe Spor Kulübü’nden kadın ve erkek sporcuları, Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan başarıları ile nam salmış Türkiye Milli Voleybol Takımı’ndan kadın oyuncuları, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’ndan kadın-erkek ralliciler ve yöneticileri de (TOSFED) alarak, kadınların potansiyeline ulaşmasının önündeki her türlü görülmez engel olarak nitelendirilen “Cam Tavan”lara dikkat çekiyor ve hep birlikte ‘Cam Tavan Arabada Güzel’ diyoruz.

    Daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir dünya hedefiyle, toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan yüzlerce çalışanımızla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlattığımız bu proje kapsamındaki çalışmalarımız yıl boyunca genişleyerek devam edecek. "

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