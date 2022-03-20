100 bin araç sattı

Mart ayında da binek ve ticari araç modellerinde kampanya düzenleyen Opel markası yeni Mokka’yı , 554.9 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. SUV Crossland ise 449.7 bin TL’lik başlangıç fiyatına sahip. Marka ayrıca bu ay ilke imza atarak bir bayisine Onur Ödülü verdi. 30 yıldan bu yana Opel markası tarafından satış ve satış sonrası hedeflerini gerçekleştirme, yüksek düzeyde müşteri mutluluğu yaratma ve Avrupa’nın en iyi tesisi seçilmesi gibi başarılara imza atan Erdelmir Otomotiv bu ödülü almaya hak kazandı. Kuruldukları günden bu yana yaklaşık 100 bin araç satışı gerçekleştirdiğini kaydeden Erdemir Otomotiv Başkanı Yüksel Erdemir “Bu ödülü kazanan ilk Opel bayisi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Erzurum ve İstanbul olmak üzere 200’ün üzerinde çalışanımızın gelişimine ve işimize yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi. Erdemir, ödülünü Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin’den aldı.