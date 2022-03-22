Peugeot’dan 3 yeni model yolda!

Peugeot, 2022’de Türkiye’deki satışlarını yüzde 20 büyütmeyi hedefliyor. Marka yılın son çeyreğinde binek modellerden yeni 308 ve e- 2008’i pazara sunacak. Hafif ticaride ise Expert Combi Van devreye girecek. Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç markanın önceliğinin SUV modeller olacağını belirterek, “Satışlarımızın yüzde 50’den fazlası SUV’dan geliyor, gelmeye de devam edecek. . Hatchback’te yeni 308 ile beraber güçlü hale geleceğiz. Hafif ticari atağımız bu sene devam edecek. Elektrikli araç işine başlıyoruz. SUV 2008 ile ilk elektrikli aracımızın lansmanını yapmış olacağız” dedi.



Pazar öngörüsü 2021 ile paralel



Türkiye’de yetkili satıcı olarak kapsadıkları pazarın bu yıl sonunda yüzde 94’e çıkacağıın kaydeden Anaç. “Bayi sayimiz 2018’de yüzde 91’di. Showroom sayımız 61’e çıkacak. Bu arada daha az yatırımcı ile daha geniş bir pazarı kapsar hale geliyoruz. Yeni marka kimliğimiz yıl sonunda tüm bayilerimizde uygulanmış olacak”dedi. Geçtiğimiz yıl Türkiye araç pazarının 738 bin adetlerde olduğunu hatırlatan Anaç bu yıl marka olarak yüzde 6 pay hedeflediklerini anlattı.



Tedarik sıkıntısı devam ediyor



Araç tedarik sıkıntısının devam ettiğini kayedden Anaç, “Kasım Aralık aylarına baktığımız zaman aslında özellikle Aralık pazarı olması gerekenin yarısı kadar gerçekleşti, Kasım ve Aralık’taki dalgalanma nedeniyle. 130 bin beklenen Aralık pazarı 62 bin civarında gerçekleşti. Yani 65 bin civarında araç Ocak ve Şubat’a sarktı. Tedarik sıkıntısının bittiğini söylemek için erken, çünkü henüz öyle bir şey göremiyoruz” dedi. Sektörde neredeyse tüm araçların yüzde 80’lik ÖTV dilimine girdiğini belirten Anaç ,” Matrahlarda bir değişim olursa belki bu resim biraz değişebilir. Engelli talebi yaklaşık yüzde 25 civarında. Bu da toplam satış içinde 1’in üzerinde değildir”diye konuştu. Anaç markalarındaki filo satış oranının yüzde 15’ler seviyesinde olacağını da sözlerine ekledi.