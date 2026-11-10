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1 ton 100 kilo bal ve 90 kilo et ekipler gözetiminde imha edildi!

10.11.2026 - 16:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

1 ton 100 kilo bal ve 90 kilo et ekipler gözetiminde imha edildi!

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla kent genelinde gerçekleştirdiği denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan kontrollerde Türk Gıda Kodeksi’ne aykırı olduğu tespit edilen 90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram bal, ekiplerin gözetiminde imha edildi.

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Gıda Kodeksi’ne aykırı olduğu belirlenen 90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram bal imha edildi.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda tüketiminin sağlanması amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Müdürlüğün Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimlerde, Türk Gıda Kodeksi hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen ürünlere yönelik işlem yapıldı.

Denetimler kapsamında mevzuata aykırı olduğu belirlenen 90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram bal, ekiplerin gözetiminde imha edildi. Söz konusu ürünlerle ilgili sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandı.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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