ANKARA'DA YARIN KAR TATİLİ VAR MI? 11 Kasım (Yarın) okullar tatil mi? Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

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Ankara Valiliği tarafından 11 Kasım Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine yönelik henüz resmî bir açıklama yapılmadı.



Öğrenciler ve veliler, Valiliğin internet sitesi ve resmî sanal medya hesapları üzerinden yapılacak duyuruları takip ediyor. Olası bir tatil kararı alınması halinde kararın kapsamı ve hangi eğitim kurumlarını kapsadığı ayrıca açıklanacak.