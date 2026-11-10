ANKARA'DA YARIN KAR TATİLİ VAR MI? 11 Kasım (Yarın) okullar tatil mi? Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?
Ankara'da etkili olan soğuk hava ve yüksek kesimlerde görülen kar yağışının ardından gözler 11 Kasım Çarşamba günü için alınacak kar tatili kararına çevrildi. Öğrenciler ve veliler, "Yarın Ankara'da okullar tatil mi?", "11 Kasım Ankara'da kar tatili var mı?", "Ankara Valiliği son dakika tatil açıklaması yaptı mı?" sorularına yanıt arıyor. Ankara Valiliği tarafından yarın için eğitime ara verildiğine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Peki, başkentte yarın okullar açık mı olacak? İşte son gelişmeler...
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Ankara'da etkili olan soğuk hava ve yüksek kesimlerde görülen kar yağışı, öğrencilerin ve velilerin gündemine kar tatili beklentisini taşıdı. Özellikle sabah saatlerinde okula gidecek öğrenciler, 11 Kasım 2026 Ankara okul tatili gelişmelerini yakından takip ediyor. Bir yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu tahminleri incelenirken diğer yandan Ankara Valiliğinden gelecek olası açıklamalar araştırılıyor. Peki, Ankara'da yarın okul var mı, 11 Kasım Çarşamba günü okullar tatil edildi mi, Ankara Valiliği kar tatili kararı aldı mı? İşte başkentte eğitim öğretime ilişkin son durum...
11 KASIM ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da 11 Kasım 2026 Çarşamba günü okulların tatil edildiğine ilişkin il genelini kapsayan resmî bir karar bulunmuyor.
Mevcut durumda Ankara'daki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin normal ders programına göre devam etmesi bekleniyor. Valilik tarafından yeni bir karar alınması durumunda tatil kapsamına ilişkin ayrıntıların ayrıca duyurulması bekleniyor.
ANKARA VALİLİĞİ 11 KASIM KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI MI?
Ankara Valiliği tarafından 11 Kasım Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine yönelik henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
Öğrenciler ve veliler, Valiliğin internet sitesi ve resmî sanal medya hesapları üzerinden yapılacak duyuruları takip ediyor. Olası bir tatil kararı alınması halinde kararın kapsamı ve hangi eğitim kurumlarını kapsadığı ayrıca açıklanacak.
ANKARA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji tahminlerine göre Ankara'da 11 Kasım Çarşamba günü soğuk havanın etkisi devam edecek. Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi, pus ve buzlanma riskinin görülmesi bekleniyor.
Ancak hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi veya yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesi, tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. Eğitim öğretime ara verilmesi için Valilik tarafından resmî karar açıklanması gerekiyor.
ANKARA'DA KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak.
Ara tatil 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler dokuz günlük tatil yapacak ve 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.