ANKARA HAVA DURUMU | Bugün Ankara'da kar yağışı var mı? Meteoroloji verilerine göre Ankara'nın 5 günlük hava durumu tahminleri
Ankara hava durumu 10 Kasım Salı günü vatandaşların gündeminde. “Bugün Ankara’da yağış var mı?”, “Ankara’da kar yağacak mı?”, “Ankara hava sıcaklığı kaç derece olacak?” ve “Ankara’nın 5 günlük hava durumu nasıl?” sorularına yanıt aranıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Ankara’da bugün sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülebilecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis riski de bulunuyor.
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Ankara’da yaşayanlar ve kentte gün içinde dışarı çıkacak olanlar 10 Kasım Ankara hava durumu, Ankara’da bugün yağmur var mı, Ankara’da kar yağacak mı, Ankara hava sıcaklığı kaç derece, yarın Ankara’da hava nasıl olacak ve Ankara 5 günlük hava durumu tahmini sorgularını yoğunlaştırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Kasım 2026 tarihli verilerine göre başkentte bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve öğle saatlerinde kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Ankara merkezde günün en yüksek sıcaklığının yaklaşık 5-6 derece seviyelerinde olması öngörülüyor.
BUGÜN ANKARA'DA YAĞIŞ VAR MI?
Evet. Meteoroloji’nin güncel tahminlerine göre Ankara’da bugün sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.
Özellikle kentin yüksek kesimlerinde yağışın kar şeklinde görülme ihtimali bulunuyor. Başkent genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
ANKARA'DA BUGÜN KAR YAĞACAK MI?
Ankara şehir merkezinde yağışın ağırlıklı olarak karla karışık yağmur şeklinde olması beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor.
Akyurt gibi bazı ilçelerde ise Meteoroloji’nin 5 günlük tahmin tablosunda doğrudan kar yağışlı hava beklentisi yer alıyor.
ANKARA HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE?
Meteoroloji verilerine göre Ankara merkezde 10 Kasım Salı günü sıcaklıkların 0 ile 5 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus ve yer yer sis görülebilecek.
ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Ankara için yayımladığı 5 günlük tahmin şöyle:
10 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu, 0 / 5 derece
11 Kasım Çarşamba: Puslu, -1 / 10 derece
12 Kasım Perşembe: Çok bulutlu, 5 / 16 derece
13 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu, 6 / 17 derece
14 Kasım Cumartesi: Çok bulutlu, 6 / 18 derece
ANKARA'DA HAVA NE ZAMAN ISINACAK?
Tahminlere göre Ankara’da sıcaklıklar 11 Kasım’dan itibaren kademeli olarak yükselmeye başlayacak.
10 Kasım’da 5 derece civarında seyreden en yüksek sıcaklığın, 12 Kasım Perşembe günü 16 dereceye, 13 Kasım Cuma günü ise 17 dereceye kadar çıkması bekleniyor. 14 Kasım Cumartesi günü için tahmin edilen en yüksek sıcaklık ise 18 derece seviyesinde.
ANKARA'DA BUZLANMA VE DON UYARISI
Meteoroloji, Ankara’nın da içinde bulunduğu iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini bildirdi.
Ayrıca pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah erken saatlerde trafiğe çıkacak sürücülerin görüş mesafesindeki düşüş ve buzlanma riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.