ANKARA HAVA DURUMU | Bugün Ankara'da kar yağışı var mı? Meteoroloji verilerine göre Ankara'nın 5 günlük hava durumu tahminleri

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Ankara’da yaşayanlar ve kentte gün içinde dışarı çıkacak olanlar 10 Kasım Ankara hava durumu, Ankara’da bugün yağmur var mı, Ankara’da kar yağacak mı, Ankara hava sıcaklığı kaç derece, yarın Ankara’da hava nasıl olacak ve Ankara 5 günlük hava durumu tahmini sorgularını yoğunlaştırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Kasım 2026 tarihli verilerine göre başkentte bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve öğle saatlerinde kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Ankara merkezde günün en yüksek sıcaklığının yaklaşık 5-6 derece seviyelerinde olması öngörülüyor.