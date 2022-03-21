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    Otomobil2.elde sıfır km garantisi
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    2.elde sıfır km garantisi

    2. el firmaları kullanılmış otomobillere sıfır araç hassasiyetinde “Tam Kapsamlı Garanti” hizmeti sunmaya başlayacak.

    21.03.2022 - 14:13 |
    2.elde sıfır km garantisi

    İkinci el araç ticareti yapan firmalar kızışan rekabette sıradışı uygulamalara başlıyor Yeni başlayan uygulama ile satılan araçlara verilen garanti, yasal minimum gerekliliğin çok ötesinde, sıfır bir araca sunulan distribütör garantisi ile aynı kapsama sahip oluyor. VavaCars Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci sattıkları araçlar için ek ücret ödemeden 12 ay/25 bin km boyunca motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sisteminin haricinde şaft, direksiyon grubu, soğutma sistem grubu, yakıt sistemi grubu, klima grubu, yağ sızdırmazlık contalarını garanti altına alacaklarını açıkladı. Teknoloji ekipman ve orijinal parçalarla “sıfır araç” hassasiyetinde onarım yapılacağını söyleyen Timirci garantisi devam eden aracın satıldığında hakkın aracın yeni sahibine de aktarıldığını belirtti.

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