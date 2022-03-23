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    Otomobilİstanbul'a yeni motosiklet eğitim merkezi!
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    İstanbul'a yeni motosiklet eğitim merkezi!

    Honda, İstanbul'da motosiklet gelişim merkezi kurdu.

    23.03.2022 - 16:27 |
    İstanbul'a yeni motosiklet eğitim merkezi!

    Honda’nın 2005 yılında Kocaeli Şekerpınar’da faaliyete başlayan Motosiklet Gelişim Merkezi Safety Türkiye, İstanbul Maltepe’deki yeni alanında bu ay sonunda açılacak. ‘Herkes için Güvenlik’ mottosuyla yenilenen Safety Türkiye, 12 bin metrekarelik alanı ile dikkat çekiyor. Türkiye’de ilk kez hem asfalt hem de toprak olmak üzere 2 farklı parkur alanı sunan Safety Türkiye’de, 7 farklı seviyedeki dersler ile yılda 2 bini aşkın kişiye güvenli motosiklet kullanımı için hizmet verilmesi hedefleniyor.

    İstanbula yeni motosiklet eğitim merkezi



    Teknik eğitim de verilecek

    Motosiklet kullanımının yanı sıra yolculu sürüş ve arazide sürüş gibi 7 farklı seviyede dersler sunulacak olan Safety Türkiye’de, 5 bin 800 metrekaresi asfalt, 4 bin 200 metrekaresi ise toprak olmak üzere 12 bin metrekarelik alanda yılda 2 bini aşkın kişiye hizmet verilmesi hedefleniyor.

    İstanbula yeni motosiklet eğitim merkezi

     

    Motosiklet Gelişim Merkezi’nde; statik sürüş teknikleri, fren çalışmaları, slalom, offset slalom, dönüşler, farklı viraj teknikleri, düşük süratte denge çalışması, engebeli zeminde sürüş, yokuşta duruş – kalkış, yokuşta manevra, panik fren, kaçınma manevrası gibi birçok farklı konu ele alınıyor.

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