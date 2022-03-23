Maserati’nin yeni SUV’u "Grecale"

Maserati Innovation Lab (Maserati İnovasyon Laboratuvarı) tarafından geliştirilen ve Cassino Fabrikası’nda üretilen Grecale, geniş bir motor yelpazesiyle dünya yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Grecale, V6 benzinli motor, hibrit ve Maserati tarihinin ilk yüzde 100 elektriklisi “Grecale Folgore” olmak üzere üç farklı güç-aktarma sistemiyle ihtiyaçları karşılayacağının sinyalini veriyor. Grecale’deki yeni, “%100 Maserati Araç Dinamik Kontrol Modülünün” (VDCM) sağladığı yol tutuşu ile yolculuklarda konforlu bir sürüş deneyimini birleştirecek.





Elektrikli bir yıl sonra



Geniş bir motor yelpazesiyle satışa çıkan Grecale, V6 benzinli motor; hibrit ve Maserati tarihinin ilk yüzde 100 elektriklisi olarak bir yıl sonra yollara çıkacak “Grecale Folgore” olmak üzere üç farklı güç-aktarma sistemiyle tüm gereksinimleri karşılayacağının sinyalini veriyor. Maserati’nin yeni SUV’u, geniş ve konforlu iç mekânı ile öne çıkıyor. Sınıfının en iyisi iç hacim, sürüş deneyimi, yol tutuşu, hızlanma (Trofeo 0-100 km’ye 3.8 saniyede ulaşıyor), azami hız (Trofeo: 285 km/saat), ses kalitesi ve ahşap, karbon-fiber ve deri gibi yüksek kaliteli malzeme kullanımı ile iddiasını ortaya koyuyor.





Boyutları ve güçler



Aracın “Modena” versiyonu 4,846 mm dış uzunluk; 2,901 mm aks mesafesi, 1,670 mm yükseklik, 2,163 mm genişlik (yan aynalarla birlikte), ve 1,948 arka iz genişliği ile pazarda yerini alıyor. Köklerine Sadık ve Yenilikçi Maserati Tasarımı Grecale'nin tasarımı, Maserati'nin MC20 ile başlattığı ve yeni modelleri benzerlerinden ayrıştıran tasarım yaklaşımını yansıtıyor. Otomobilin önünde konumlanan alçak ve çarpıcı ızgara ile karbon fiber kullanımlarıyla vurgulanan kıvrımlı gövde profili dikkat çekiyor. Aracın arka kısmında Giugiaro 3200 GT'den ilham alan bumerang stili lambalar göze çarpıyor. Tasarımdaki coupé etkisi sportif görünümü destekleyerek Grecale’yi daha da çarpıcı bir hale kavuşturuyor. Üç Farklı Tema, Üç Farklı Versiyon: GT, Modena ve Trofeo Grecale; “GT”, “Modena” ve “Trofeo” olmak üzere lansman anında üç farklı versiyon ile satışa sunuluyor. Grecale GT, dört silindirli 300 beygirlik mild hibrit sistemiyle şehir içi kullanımı çağdaş minimalizm temasıyla birleştiriyor. Bu versiyon tüm kullanıcılara ve onların dinamizmine, ilgi alanlarına ve aynı zamanda sürekli kendini kişiselleştiren bir tasarım arayışına hitap ediyor. Grecale Modena, dört silindirli 330 beygirlik yarı hibrit sistemiyle, doğa tutkunlarına hitap ediyor. Grecale Trofeo, 530 beygir gücünde V6 motorun sağlamış olduğu üstün performansla, daha çok güç ve adrenalin meraklılarına hitap ediyor. Grecale Trofeo 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlıyor ve 285 km/s’lik azami hıza ulaşabiliyor.