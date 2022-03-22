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    Elektrikli arabalar ile ilgili flaş gelişme! Destek veriliyor, yüzde 75...

    Elektrikli arabası olanları ilgilendiren gelişme! Artık değişti, 20 milyon liraya kadar destek veriliyor. Devredememe süresi 1 yıla indirildi, yaşanacak sorunlar içinse bir defaya mahsus 6 aylık ek süre tanındı. Resmi Gazete'de yayımlanan pakete göre, elektrikli şarj istasyonu kurmak isteyen yatırımcılara, yatırım bedelinin yüzde 75’ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanacak.

    22.03.2022 - 16:57 |
    Elektrikli arabalar ile ilgili flaş gelişme! Destek veriliyor, yüzde 75...

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair yönetmeliği yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle birlikte teknolojik yatırımlarda devlet desteği artırılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknolojik girişimler için yeni destek paketini açıkladı.

    Resmi Gazete'de yayımlanan pakete göre, elektrikli şarj istasyonu kurmak isteyen yatırımcılara, yatırım bedelinin yüzde 75’ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanacak.

    Destekten yararlanılarak alınan makine ve teçhizat için 3 yıl olan satılamama, kiralanamama ve devredememe süresi 1 yıla indirildi. Yapılacak devirde makine ve teçhizatın kullanıldığı yer ve amacının değişmemesi gerekiyor.

    TEKNOLOJİ YATIRIMLARINA 10 MİLYONA VARAN DESTEK

    Yönetmeliğe göre Ar-Ge çalışmaları ile ortaya çıkan teknolojik ürünlerin geliştirilmesi için de proje bedelinin yüzde 60’ına ve 10 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz destek verilecek. Burada yatırımcılar teminat vermeleri durumunda paranın yüzde 25'ini ön ödeme olarak alabilecekler.

    Destekten yararlanan şirketten 36 içinde projenin tamamlanması istenecek. Yaşanacak sorunlar içinse bir defaya mahsus 6 aylık ek süre tanınacak. (Haber 7)

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