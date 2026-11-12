Elazığ'da üretiliyor! ABD, Japonya ve Avrupa'da kapış kapış satılıyor: Türkiye birincisi oldu!

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Elazığ, 200'ün üzerinde işletmeye ve 2 bine yakın istihdama sahiptir. Mevcutta 3 tane işleme ve değerlendirme tesisi faaliyette olup, 2 tanesinin de birkaç ay içinde faaliyete girmesi söz konusudur. Yetiştirdiğimiz ürünlerden 'porsiyonluk' diye tabir ettiklerimiz genellikle Avrupa Birliği ülkelerine, 'Türk somonu' diye ifade ettiklerimiz ise başta Rusya, Japonya, Amerika ve Kanada olmak üzere diğer dünya ülkelerine ihraç edilmektedir" dedi.