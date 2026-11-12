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GündemElazığ'da üretiliyor! ABD, Japonya ve Avrupa'da kapış kapış satılıyor: Türkiye birincisi oldu!
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Elazığ'da üretiliyor! ABD, Japonya ve Avrupa'da kapış kapış satılıyor: Türkiye birincisi oldu!

12.11.2026 - 11:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İç sularda alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinde Türkiye birincisi olan Elazığ, yıllık 40 bin tonu aşan üretimiyle dünya pazarlarına damga vuruyor. Kentte faaliyet gösteren 200’ün üzerindeki işletmede yetiştirilen porsiyonluk balıklar Avrupa Birliği ülkelerine, Türk somonu ise başta ABD, Japonya, Rusya ve Kanada olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

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1Elazığ'da üretiliyor! ABD, Japonya ve Avrupa'da kapış kapış satılıyor: Türkiye birincisi oldu!

İç sularda alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinde Türkiye birincisi olan Elazığ'da üretilen porsiyonluk balıklar Avrupa Birliği ülkelerine, Türk somonu ise Rusya, Japonya, ABD ve Kanada pazarlarına ihraç ediliyor.

2Elazığ'da üretiliyor! ABD, Japonya ve Avrupa'da kapış kapış satılıyor: Türkiye birincisi oldu!

Keban ve Karakaya başta olmak üzere sahip olduğu geniş baraj gölleriyle Türkiye'nin en önemli iç su balıkçılığı merkezlerinden olan Elazığ, üretim kapasitesi ve ihracat hacmiyle sektördeki konumunu sürdürüyor. Kent genelinde faaliyet gösteren 200'ün üzerindeki işletmede üretilen alabalık ve Türk somonu, işleme tesislerinin ardından farklı dünya pazarlarına sevk ediliyor.

3Elazığ'da üretiliyor! ABD, Japonya ve Avrupa'da kapış kapış satılıyor: Türkiye birincisi oldu!

Sektörün mevcut durumu, üretim rakamları ve ihracat rotalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Gökhan Elgin, Elazığ'ın iç sularda alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinde Türkiye birincisi olduğunu belirtti.

4Elazığ'da üretiliyor! ABD, Japonya ve Avrupa'da kapış kapış satılıyor: Türkiye birincisi oldu!

Kentteki üretimin yıllık 40 bin tonu aştığını ve yaklaşık 200 milyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştığını ifade eden Elgin, alabalık ve somonların Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya, Japonya, Amerika ve Kanada olmak üzere diğer dünya ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

5Elazığ'da üretiliyor! ABD, Japonya ve Avrupa'da kapış kapış satılıyor: Türkiye birincisi oldu!

Üretilen balıkların boyutlarına ve türlerine göre farklı dış pazarlara gönderildiğini belirten Elgin, "Elazığ ilimiz, iç sularda alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinde Türkiye'de birinci sıradadır. 40 bin tonun üzerinde üretimle yaklaşık yıllık 200 milyon dolar ekonomik değere sahip ürün üretmekteyiz.

6Elazığ'da üretiliyor! ABD, Japonya ve Avrupa'da kapış kapış satılıyor: Türkiye birincisi oldu!

Elazığ, 200'ün üzerinde işletmeye ve 2 bine yakın istihdama sahiptir. Mevcutta 3 tane işleme ve değerlendirme tesisi faaliyette olup, 2 tanesinin de birkaç ay içinde faaliyete girmesi söz konusudur. Yetiştirdiğimiz ürünlerden 'porsiyonluk' diye tabir ettiklerimiz genellikle Avrupa Birliği ülkelerine, 'Türk somonu' diye ifade ettiklerimiz ise başta Rusya, Japonya, Amerika ve Kanada olmak üzere diğer dünya ülkelerine ihraç edilmektedir" dedi.

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