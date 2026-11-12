Bakan Kurum’dan 'Konuşmamız Lazım' filmi paylaşımı

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Bakan Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Yarın değil şimdi. Geleceğimiz için harekete geçme zamanı" mesajıyla, dünyaya iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

Paylaşımda yer alan filmde, farklı kıtalarda, birbirinden uzak coğrafyalarda yaşayan insanların iklim krizinden nasıl etkilendiğine yer verildi.

Gerçek zamanlı çekilen görüntülerde insanlar kendi ülkelerinin dillerinde "Konuşmamız lazım" diye seslendi.