Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem37 bin 753 hektar alan Türkiye'yi mest ediyor: Avrupa'nın en iyi 13 noktasından biri seçildi
HaberlerGündem Haberleri 37 bin 753 hektar alan Türkiye'yi mest ediyor: Avrupa'nın en iyi 13 noktasından biri seçildi

37 bin 753 hektar alan Türkiye'yi mest ediyor: Avrupa'nın en iyi 13 noktasından biri seçildi

12.11.2026 - 11:13Güncellenme Tarihi:

Kastamonu ve Bartın sınırlarında yer alan Küre Dağları Milli Parkı’nda sonbahar ve kışın bir arada hakim olduğu ormanlık alanlar görsel şölen sundu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
137 bin 753 hektar alan Türkiye'yi mest ediyor: Avrupa'nın en iyi 13 noktasından biri seçildi

Kastamonu ile Bartın sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharın ve kışın güzelliklerini bir arada yaşıyor.

237 bin 753 hektar alan Türkiye'yi mest ediyor: Avrupa'nın en iyi 13 noktasından biri seçildi

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak Avrupa'nın özel 13 noktasından 1'i seçilen Küre Dağları Milli Parkı, vadileri, yamaçları, dereleri ve kanyonlarıyla her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

337 bin 753 hektar alan Türkiye'yi mest ediyor: Avrupa'nın en iyi 13 noktasından biri seçildi

37 bin 753 hektar alana sahip milli park, sonbaharda renk cümbüşüne bürünen ve yağan karla ayrı bir güzelliğe büründü.

437 bin 753 hektar alan Türkiye'yi mest ediyor: Avrupa'nın en iyi 13 noktasından biri seçildi

Doğasever ve fotoğraf tutkunlarına mest eden Küre Dağlarının Kastamonu sınırında yer alan Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı’nda büyüleyen manzaralar ortaya çıktı.

537 bin 753 hektar alan Türkiye'yi mest ediyor: Avrupa'nın en iyi 13 noktasından biri seçildi

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, "Şu anda sonbaharın son güzünde, kışın ilk günlerindeyiz. Sonbahar ve kış bir araya öyle bir denk geldi ki Küre Dağlarında eşsiz manzaralar oluşturdu. Bir tarafta doğanın bin bir rengiyle kaplanmış olan dağlarımız, ormanlarımız ve diğer yandan üzerine yağan bembeyaz kar. İki mevsimin bir araya gelmesi görsel bir şölen oluşturdu. Özellikle Ersizlerdere Tabiat Parkı'nda bugün çektiğimiz görüntüler, çektiğimiz fotoğraflar, sadece Kastamonu için değil, tüm doğaseverler için eşsiz manzaralar oluşturdu. Bunun için bu doğaya, bu Milli Parkımıza sahip çıkalım, koruyalım, hiçbir şekilde ormanlarımızı kirletmeyelim" dedi.

637 bin 753 hektar alan Türkiye'yi mest ediyor: Avrupa'nın en iyi 13 noktasından biri seçildi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi