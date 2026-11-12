37 bin 753 hektar alan Türkiye'yi mest ediyor: Avrupa'nın en iyi 13 noktasından biri seçildi

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Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, "Şu anda sonbaharın son güzünde, kışın ilk günlerindeyiz. Sonbahar ve kış bir araya öyle bir denk geldi ki Küre Dağlarında eşsiz manzaralar oluşturdu. Bir tarafta doğanın bin bir rengiyle kaplanmış olan dağlarımız, ormanlarımız ve diğer yandan üzerine yağan bembeyaz kar. İki mevsimin bir araya gelmesi görsel bir şölen oluşturdu. Özellikle Ersizlerdere Tabiat Parkı'nda bugün çektiğimiz görüntüler, çektiğimiz fotoğraflar, sadece Kastamonu için değil, tüm doğaseverler için eşsiz manzaralar oluşturdu. Bunun için bu doğaya, bu Milli Parkımıza sahip çıkalım, koruyalım, hiçbir şekilde ormanlarımızı kirletmeyelim" dedi.