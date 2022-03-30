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    OtomobilYeni Fabia’nın fiyatı belli oldu, Türkiye’de satışa sunuldu!
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    Yeni Fabia’nın fiyatı belli oldu, Türkiye’de satışa sunuldu!

    Skoda Fabia lansmana özel 379.9 bin TL’den başlayan fiyatlarla showroomlara iniyor.

    30.03.2022 - 12:15 |
    Yeni Fabia’nın fiyatı belli oldu, Türkiye’de satışa sunuldu!

    Skoda yeni FABIA yeni nesliyle sınıfının en geniş otomobilleri arasında yer alacak. Yüce Auto-ŠKODA Genel Müdürü Zafer Başar,”FABIA’nın da gelmesiyle pazardaki temsil oranımız yüzde 92.8’e çıktı. Bir tek elektrikli modellerimiz kaldı. Onlarda 2024 yılında aramızda katılacak ve o zamana kadar tüm bayi teşkilatımız altyapısını oluşturmuş olacak. Kısaca bugün için her segmentte aracımız var diyebiliriz” diye konuştu.

    Yeni Fabia’nın fiyatı belli oldu, Türkiye’de satışa sunuldu



    Güç seçenekleri

    FABIA, düşük tüketim yakıt tüketimine sahip 1,0 TSI motor seçeneğini iki farklı güç çıkışı ile sunuyor. 95 PS gücündeki versiyon, 5 ileri manuel şanzımana sahip ve 175 NM tork üretiyor. Bu versiyon, atmosferik motorlara kıyasla dinamik bir sürüş karakteri ortaya koyarak yüksek sürüş keyfi sunmak konusunda iddiasıyla öne çıkıyor. Yalnızca 7 ileri DSG şanzımanla tercih edilebilen 1,0 TSI motorun üst versiyonu ise 110 PS güç ve 200 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 9,9 saniyede tamamlayan bu ünite, 100 km’de ortalama 4,6 litre yakıt tüketerek verimlilik konusunda da iddialı değerler ortaya koyuyor.

    Yeni Fabia’nın fiyatı belli oldu, Türkiye’de satışa sunuldu



    Hedef daha genç kitle

    2014 yılında satışa çıkan FABIA’nın 3.ncü neslinin müşteri portföyü 39,5 yaş ortalamasındaydı. 4. nesil FABIA’nın öne çıkan üstün özellikleri ve sürüş dinamikleri ile yaş ortalamasını 35-36’lara çekmesi bekleniyor.

    Yeni Fabia’nın fiyatı belli oldu, Türkiye’de satışa sunuldu



    Başar” 2018 yılında yeni ürün gamının oluşmasıyla beraber müşteri kimliğimizde de büyük değişiklikler olduğunu gördük. Ortalama müşteri yaşımız 5 yaş birden düşerek 42’ye indi. Yeni ŠKODA konsepti daha genç bir nüfusa hitap ediyor. 2018 yılına kadar müşterilerimizin yüzde 25’i kadındı. Bugün yüzde 30 seviyesine ulaştı. Kadınların sevdiği, beyaz yakalıların tercih ettiği bir marka haline geldik. Büyümemizde bireysel müşterilerimiz önemli bir rol oynuyor. O yüzden filo satışlarımızı toplam satışlarımız içerisinde yüzde 25 civarında tutmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

    Yeni Fabia’nın fiyatı belli oldu, Türkiye’de satışa sunuldu



    Pazar tahmini yapmak zor

    Pandemi ile birlikte ortaya çıkan çip krizinin ardından yaşanan Ukrayna-Rusya savaşının da otomotiv üretiminde birçok komponentin bulunamamasına yol açtığını belirten Zafer Başar “Kablo demeti temin ettiğimiz bir fabrikanın üretime ara vermesiyle araç üretimi planlarında da büyük değişiklikler oldu. Bugüne kadar Pazar tahmini yapılırken müşteri, ekonomi veya siyasi konjöktör takip edilirdi. Ama hiçbir zaman Pazar tahmini yaparken fabrikadan kaynaklanan teknik sorunlar bizim için bir kriter olmazdı. Yeterli araç gelecek ve satacağız diye planlardık. Ancak fabrikadan bir bilgi geliyor ve o bilgi doğrultusunda hareket ediyoruz “dedi. ŠKODA’nın 2022 hedeflerini de açıklayan Başar “2022 yılında 25 bin aracın üzerinde satış hedefimiz bulunuyor. FABIA’da ise normal şartlarda bir üretim olsaydı minimum 6 bin adet satabileceğimizi planlıyorduk. Ama şu dönem toplam satışımızın yüzde 10’unu oluşturacak FABIA satışı hedefliyoruz” dedi.

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