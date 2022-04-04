Lexus’ta yeni dönem NX SUV ile başlayacak!

Lexus, marka adına yeni bir dönemin kapılarını açacak 2. nesil NX modelini Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Lexus’un D-SUV modeli NX 2.5L hibrit 1.6 milyon TL, 2.5L plug-in hibrit modeli ise 2.4 milyon TL fiyata sahip. Lexus Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Markanın ‘atak planı çerçevesinde adetlerimizi artıracağımız bir sürece giriyoruz. Bu planın arkasında da gelecek dönemde Lexus markasının özellikle Türkiye pazarına da uygun yeni ürünler sunacak olması yatıyor. Lexus global anlamda büyük bir değişim sürecinde ve bu stratejik dönüşüm ürün anlamında Lexus NX ile başlıyor” dedi.





20 yeni model geliyor



Lexus’un global çaptaki bu dönüşümle yeni bir sayfa açtığını da belirten Bozkurt, şunları söyledi;



“Lexus 2025’e kadar sunacağı 20 adet yeni veya yenilenmiş ürünle lansman atağı başlatıyor. Bu çerçevede marka mimarimiz de “Making Luxury Personal” (Kişiselleştirilmiş Lüks) vizyonuyla yeniden şekilleniyor. Hizmet yaklaşımının yanı sıra ürünlerde de farklı pazarlara uygun modeller sunulması planlanıyor. Önümüzdeki dönemde çıkacak ürünlerde bu etkiyi daha fazla göreceğiz. Birçok farklı segmentte olmak üzere 9 model seçeneği sunacağız. Şu anda mevcut ürün gamımızla premium segmentin yüzde 11’ine hitap ederken, gelecek olan yeni ürünlerle 2023’ün sonunda bu oranın %20’ye ulaşmasını hedefliyoruz.”





Şehirler çoğalıyor



Türkiye’de markanın yeni beş yıllık stratejisine de değinen Bozkurt, “Hedefimiz her yıl bir önceki yılın üzerinde satış gerçekleştirmek. Bir bulunurluk sorunu yaşanmaması durumunda bu yıl da geçtiğimiz senenin üzerinde bir rakamla yılı kapatmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki sene de yeni lansmanlarla beraber adetlerimizin ciddi anlamda artmasını planlıyoruz. İkinci beş yılda Ankara ve İstanbul dışındaki illerde de yer almak için de stratejimizi oluşturuyoruz. İzmir, Adana, Antalya ve Bursa olmak üzere yapılanmamızı genişletmek için görüşmeler içerisindeyiz” diye konuştu.Lexus, RZ SUV modeliyle tam elektrikli atağını başlatacak ve 2030’a kadar tüm segmentlerde yer alan elektrikli bir ürün yelpazesi oluşturacak.





Yeni NX 100 km menzilli



Yeni NX, ilk nesil NX’e göre 20 mm daha uzun, 20 mm daha geniş ve 5 mm daha yüksek. Arka koltuklar normal konumdayken 545 litre, arka koltuklar katlandığında ise 1436 litre hacme sahip oluyor. Araç tam hibrit 350h ve plug-in hibrit NX 450h+ olmak üzere 2 seçenekle satışa sunuldu. Tam hibrit motora sahip olan araç, 244 HP ile ilk nesil NX 300h’ye göre yüzde 24 daha fazla güç üretiyor ve yüzde 10 az CO2 salımı gerçekleştiriyor. 5.9 lt/100 km ortalama yakıt tüketimine sahip. Lexus’un ilk plug-in hibrit modeli NX 450h+’ın hibrit sistemi de 4 silindirli 2.5 lt hibrit motoru, 134 kW ön elektrik motoru ve 40 kW arka elektrik motoruyla kombine ediyor. NX 450h+ 309 HP üretiyor, 0-100 km/s hızlanmasını 6.3 saniyede tamamlıyor. Otomobil ortalama olarak karma tüketimde 69-76 km elektrikli menzile sahipken şehir içerisinde versiyona göre 98 km’ye kadar sadece elektrik motoruyla yol alabiliyor. Bataryası 2.5 saatte doldurulabiliyor.