Mercedes otobüslere 41 donanım ekliyor!

Yolcular, muavinler, kaptanlar, işletmeler ve müşterilerden gelen geri bildirimleri dikkate alarak seyahat otobüslerinde 41 farklı yenilik sunan Mercedes-Benz Türk yeni emisyon seviyesine de geçti.2021 yılının son çeyreğinde, Mercedes-Benz marka motorların emisyon seviyesi Euro VI-D’den Euro VI-E’ye yükseltildi. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de çevreci yaklaşımından ödün vermeyen Mercedes-Benz Türk, otobüslerindeki teknolojileri geliştirmeye ve en üst seviyeye çıkarmaya devam ediyor. Euro VI-E emisyon seviyesini sağlayan motorların katalizatörlerinde çift DPF (dizel partikül filtresi) yerine tek DPF kullanımına geçen şirket, bu sayede yıllık periyodik bakım masraflarının düşmesini sağlıyor.



Koltuklar da değişti



Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy sunulan yeni donanımlar hakkında şunları söyledi:



"2021 yılı için 41 farklı yeniliği otobüs modellerinde sunmaya başlamıştık. Yine sektörün ihtiyaçlarını tespit ederek 2022 yılında Travego ve Tourismo modellerimize yeni donanımlar sunmaya başladık. Öncüsü olduğumuz seyahat otobüsü sektöründe standartları belirlemeye devam edeceğiz. Yeni donanımlarla birlikte Tourismo 15 RHD’lerdeki akü kapasiteleri 225 Ah’ten 240 Ah’e yükseltiliyor. 2+2 koltuk düzenine sahip Tourismo 15 ve Tourismo 16 RHD’lerde kullanılan Softline koltukların oturma ve sırt dayama alanlarında, tek tip ve yeni renk seçenekleri olan kumaşlar sunuluyor. Softline koltuklar; yeni kumaşlar, deri başlıklar ve kumaş fitillerle görsel olarak daha da güçleniyor.





Manuel katlanabilir dış aynalar: Seyahat otobüslerinin dar alanlardaki manevra etkinliğini artırmak için, manuel katlanabilir dış aynalar tüm Tourismo RHD modellerinde standart olarak sunuluyor."



Yeni özellikler devrede



Yeni modellerde yolcuların ön kapıdan araca biniş ve iniş konforunu artırmak için, giriş aydınlatmalı sağ dış ayna tüm Travego ve Tourismo modellerinde standart donanıma ekleniyor. Yolcuların araca biniş ve iniş konforunu artırmak için, biniş yardım (yana yatma) sistemi tüm Travego ve Tourismo modellerinde standart olarak sunulacak. Bu sistem ile aracın sağ kısmı biniş ve iniş sırasında otomatik olarak yaklaşık 5 cm yana yatabiliyor. Özellikle şehirler arası yollarda meydana gelen taş çarpması ile oluşan ön cam çatlamaları ve kırılmalarını azaltarak daha güvenli sürüş sağlamak için, ön cam altında en yoğun taş çarpmalarının olduğu silecek altı bölgeye koruyucu folyo uygulaması tüm Travego ve Tourismo modellerinde standart donanım oluyor.