Stellantis batarya fabrikası kuruyor!

Otomotiv gruplarından Stellantis, ortak çalışmaları ve elektrikli mobiliteye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Yaptığı ortaklıklar ile İtalya’daki Termoli tesisini yeni bir batarya tesisine dönüştürmek için çalışan Stellantis, bu doğrultuda Automotive Cells Company (ACC) ile iş birliği yapacak. . ACC’nin büyüme stratejisini de destekleyen bu yatırım ile birlikte TotalEnergies/Saft ve Stellantis’in, Mercedes-Benz'i eşit ve yeni bir ortak olarak bünyelerine dahil etme anlaşması tamamlanıyor. Ortaklar; Ağustos 2020’de Stellantis ve TotalEnergies/Saft tarafından kurulan ACC'nin endüstriyel kapasitesini 2030 yılına kadar en az 120 GWsa’e çıkarmayı hedefliyor.



Daha sürdürülebilir bir gelecek



Stellantis CEO’su Carlos Tavares, “Termoli'deki oluşumun geleceğini güvence altına almak için bu yatırımda yer alan herkese minnettarız. Mevcut tesisi daha sürdürülebilir bir geleceği desteklemek için dönüştürerek, ACC'yi batarya üretiminde Avrupa lideri olarak konumlandırıyoruz. Ayrıca İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ile yaptığımız iş birliği Stellantis'in sürdürülebilir bir mobilite teknolojisi şirketine dönüşümünü de destekliyor” dedi.



Stellantis, “Dare Forward 2030” (2030’a Cesaretle) stratejik planının bir parçası olarak 2030 yılına kadar globalde yılda 5 milyon bataryalı elektrikli araç satışı yapmayı planlıyor. Stratejik plan kapsamında, 2030’a kadar Avrupa satışlarının tamamının bataryalı elektrikli araçlar (BEV) olması hedeflenirken, ABD satışlarının ise yüzde ellisinin BEV olması hedefleniyor. Stellantis ayrıca, ek tedarik sözleşmeleri ile beş gigafabrika tarafından desteklenmek üzere planlanan batarya kapasitesini 140 GWsa artırarak yaklaşık 400 GWsa'e çıkardı.