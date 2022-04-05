SKODA’dan “Onur Ödülü” aldı!

SKODA’nın Türkiye Distribütörlüğünü 1989 yılından bu yana sürdüren Yüce Auto ŠKODA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce’ye ödülü, Çekya’da düzenlenen törenle ŠKODA Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Jahn ve ŠKODA Auto Uluslararası Satışlar Sorumlusu Jan Procházka tarafından takdim edildi.

Yüce, aynı zamanda Çekya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Liyakat Madalyasının da sahibi. Ahmet Yüce, “Benim için ülkemde bir markayı temsil etmekten öte, bir yaşam biçimi olan ŠKODA markasının şahsıma layık gördüğü Onur Ödülü için teşekkür ediyorum" dedi.