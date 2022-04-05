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    OtomobilSKODA’dan “Onur Ödülü” aldı!
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    SKODA’dan “Onur Ödülü” aldı!

    SKODA Türkiye Distribütörü Yüce Auto’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, markanın kurucuları Václav Laurin ve Václav Klement adına verilen “Yaşam Boyu Onur Ödülü”ne layık görüldü.

    05.04.2022 - 16:38 |
    SKODA’dan “Onur Ödülü” aldı!

    SKODA’nın Türkiye Distribütörlüğünü 1989 yılından bu yana sürdüren Yüce Auto ŠKODA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce’ye ödülü, Çekya’da düzenlenen törenle ŠKODA Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Jahn ve ŠKODA Auto Uluslararası Satışlar Sorumlusu Jan Procházka tarafından takdim edildi.

    SKODA’dan “Onur Ödülü” aldı

     

    Yüce, aynı zamanda Çekya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Liyakat Madalyasının da sahibi. Ahmet Yüce, “Benim için ülkemde bir markayı temsil etmekten öte, bir yaşam biçimi olan ŠKODA markasının şahsıma layık gördüğü Onur Ödülü için teşekkür ediyorum" dedi.

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