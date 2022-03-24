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Şeyma Subaşı son paylaşımıyla alay konusu oldu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde olan fenomen Şeyma Subaşı, son yayınladığı fotoğrafla alay konusu oldu.

24.03.2022 - 16:07 |
Şeyma Subaşı son paylaşımıyla alay konusu oldu!

İkinici kez nikah masasına oturmak için hazırlık yapan Şeyma Subaşı, zengin Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den bir anda ayrıldı.

Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı, dün akşam Instagram'dan eski fotoğraflarını paylaştı.

Özellikle kızı Melisa'yı paylaşan Şeyma Subaşı, aralarda kendi eski halini de paylaşmayı ihmal etmedi. Fakat son paylaşımı sosyal medyada dalga konusu oldu!

GÖZLÜKLER ELE VERDİ


Şeyma Subaşı, tavla pozunu paylaşınca olanlar oldu. Subaşı'nın, gözlük camından kendi kendine tavla oynadığı ortaya çıktı. Subaşı'nın biriyle oynuyormuş gibi yapması sosyal medyada ti'ye alındı.

Şeyma Subaşı son paylaşımıyla alay konusu oldu

Şeyma Subaşı son paylaşımıyla alay konusu oldu

 

Sosyal medyadan bu fotoğrafla ilgili bazı yorumlar yapıldı...

Şeyma Subaşı son paylaşımıyla alay konusu oldu

 

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