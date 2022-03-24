Şeyma Subaşı son paylaşımıyla alay konusu oldu!

İkinici kez nikah masasına oturmak için hazırlık yapan Şeyma Subaşı, zengin Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den bir anda ayrıldı.

Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı, dün akşam Instagram'dan eski fotoğraflarını paylaştı.

Özellikle kızı Melisa'yı paylaşan Şeyma Subaşı, aralarda kendi eski halini de paylaşmayı ihmal etmedi. Fakat son paylaşımı sosyal medyada dalga konusu oldu!

GÖZLÜKLER ELE VERDİ



Şeyma Subaşı, tavla pozunu paylaşınca olanlar oldu. Subaşı'nın, gözlük camından kendi kendine tavla oynadığı ortaya çıktı. Subaşı'nın biriyle oynuyormuş gibi yapması sosyal medyada ti'ye alındı.





Sosyal medyadan bu fotoğrafla ilgili bazı yorumlar yapıldı...