Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık sebebi belli oldu!

Şeyma Subaşı, dokuz ay önce Ibiza'da Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almıştı. İlişkilerinin bir dargın bir barışık süren Mısırlı iş insanı sevgilisine 'Evet' cevabını veren ve ardından düğün hazırlıklara başlayan fenomen, "Meedo 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak' dedi" açıklamasını yapmıştı.