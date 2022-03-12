Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık sebebi belli oldu!
Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido ile ayrıldıktan sonra mutluluğu bulduğu ve 5 Haziran'da evlilik teklifine 'Evet' dediği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı. Sosyal medya fenomeni, "Yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" dedi. Ayrılığın sebebiyle ilgili olarak dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Şeyma Subaşı, dokuz ay önce Ibiza'da Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almıştı. İlişkilerinin bir dargın bir barışık süren Mısırlı iş insanı sevgilisine 'Evet' cevabını veren ve ardından düğün hazırlıklara başlayan fenomen, "Meedo 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak' dedi" açıklamasını yapmıştı.
Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
Şeyma'nın magazin gündemine bomba gibi düşen paylaşımının ardından Meedo'dan karşı hamlenin gecikmediği de konuşuluyor.