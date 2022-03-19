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MagazinŞeyma Subaşı, Meedo'ya bikinili pozla gönderme yaptı! 'Kendine saygı duy'
HaberlerMagazin Haberleri Şeyma Subaşı, Meedo'ya bikinili pozla gönderme yaptı! 'Kendine saygı duy'
• 19 Mart 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı, Meedo'ya bikinili pozla gönderme yaptı! 'Kendine saygı duy'

Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido ile ayrıldıktan sonra mutluluğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'de bulmuştu. 5 Haziran'da evlilik teklifine 'Evet' dediği Meedo'dan ayrılan Subaşı, "Yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" demişti. Mısırlı iş insanından ayrılmasının ardından "Barışmayacağız!" şeklinde net bir açıklama yapan Subaşı, Alsaloussi'ye bikinili paylaşımla göndermede bulundu

• 19 Mart 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:
1Şeyma Subaşı, Meedoya bikinili pozla gönderme yaptı Kendine saygı duy
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Şeyma Subaşı, dokuz ay önce Ibiza'da Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almıştı. İlişkilerinin bir dargın bir barışık süren Mısırlı iş insanı sevgilisine 'Evet' cevabını veren ve ardından düğün hazırlıklara başlayan fenomen, "Meedo 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak' dedi" açıklamasını yapmıştı.

2Şeyma Subaşı, Meedoya bikinili pozla gönderme yaptı Kendine saygı duy

İstanbul'a dönmesinin ardından 'Meedo'yu ailesiyle de tanıştıran Şeyma Subaşı, ayrıldıklarını duyurmuştu. Subaşı, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık.

3Şeyma Subaşı, Meedoya bikinili pozla gönderme yaptı Kendine saygı duy

Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

4Şeyma Subaşı, Meedoya bikinili pozla gönderme yaptı Kendine saygı duy

Ayrılık kararının ardından "Her işte bir hayır vardır. Buna inanıyorum..." diyen Şeyma Subaşı'dan yeni bir hamle geldi.

5Şeyma Subaşı, Meedoya bikinili pozla gönderme yaptı Kendine saygı duy

Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Subaşı, denizde verdiği pozları Instagram'dan yayınladı.

6Şeyma Subaşı, Meedoya bikinili pozla gönderme yaptı Kendine saygı duy

Ünlü isim, gönderilerine, "Kendini yeterince sev ve saygı duy. Her anın kıymetini bil. Bu hayatta saf, nazik ve iyi bir ruha sahip olmak ve kendine güvenmekten daha önemli bir şey yok." ifadelerini not düştü.

7Şeyma Subaşı, Meedoya bikinili pozla gönderme yaptı Kendine saygı duy

Şeyma Subaşı'nın bu sözleri "Meedo'ya gönderme!" olarak yorumlandı.

8Şeyma Subaşı, Meedoya bikinili pozla gönderme yaptı Kendine saygı duy

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