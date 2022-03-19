• 19 Mart 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı, Meedo'ya bikinili pozla gönderme yaptı! 'Kendine saygı duy'
Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido ile ayrıldıktan sonra mutluluğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'de bulmuştu. 5 Haziran'da evlilik teklifine 'Evet' dediği Meedo'dan ayrılan Subaşı, "Yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" demişti. Mısırlı iş insanından ayrılmasının ardından "Barışmayacağız!" şeklinde net bir açıklama yapan Subaşı, Alsaloussi'ye bikinili paylaşımla göndermede bulundu
• 19 Mart 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı, dokuz ay önce Ibiza'da Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almıştı. İlişkilerinin bir dargın bir barışık süren Mısırlı iş insanı sevgilisine 'Evet' cevabını veren ve ardından düğün hazırlıklara başlayan fenomen, "Meedo 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak' dedi" açıklamasını yapmıştı.
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Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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