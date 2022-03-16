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MagazinŞeyma Subaşı'ndan Mohammed Alsaloussi açıklaması! Barışma olacak mı?
HaberlerMagazin Haberleri Şeyma Subaşı'ndan Mohammed Alsaloussi açıklaması! Barışma olacak mı?
• 16 Mart 2022 - 14:15 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı'ndan Mohammed Alsaloussi açıklaması! Barışma olacak mı?

Uzun süredir yurt dışında yaşayan bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlilik yolunda ilerleyen 1.5 yıllık ilişkisini bitirdi. Sosyal medya paylaşımında "Yaşadığım sürece saygı gösterin" ricasında bulunan fenomen, Türkiye'ye döndü ve çok konuşulan ayrılığın ardından ilk açıklamasını yaptı.

• 16 Mart 2022 - 14:15 • Son Güncelleme:
1Şeyma Subaşından Mohammed Alsaloussi açıklaması Barışma olacak mı
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Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta 3.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı mesaj ile bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuştu.

2BİRLİKTELİĞİMİZİ KARŞILIKLI ANLAŞARAK SONLANDIRDIK

"BİRLİKTELİĞİMİZİ KARŞILIKLI ANLAŞARAK SONLANDIRDIK"

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; 31 yaşındaki fenomen, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık.

3Şeyma Subaşından Mohammed Alsaloussi açıklaması Barışma olacak mı

Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

4AYRILIĞIN PERDE ARKASI

AYRILIĞIN PERDE ARKASI!

Şeyma, "Saygı çerçevesinde ilişkimizi bitirdik" dese de, ayrılığın perde arkasında bambaşka bir neden olduğu iddia edilmişti. Buna göre; Subaşı, arkadaşlarıyla Mısırlı iş insanının dedikodusunu yaptı. Bunu öğrenen Mohammed Alsaloussi, sevgilisiyle tartışmaya başladı. "Ben Türkiye'ye dönüyorum" diyen fenomen, sosyal medyada ayrıldıklarını duyurdu.

5HEDİYEYİ GERİ İSTEDİ Mİ

HEDİYEYİ GERİ İSTEDİ Mİ?

Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Meedo'dan karşı hamlenin gecikmediği de konuşuluyor. Dünyaevine girmek için gün saydıkları düşünülürken gelen ayrılık sonrası Alsaloussi'nin, sevgilisine hediye ettiği arabayı geri istediği öne sürülmüştü.

6HER İŞTE BİR HAYIR VARDIR

"HER İŞTE BİR HAYIR VARDIR"

Subaşı, 5 Haziran'da Ibiza'da sevgilisinin romantik evlilik teklifine 'Evet' demişti. Nikah masasına giden yolda üçüncü kez ayrılık kararı alan ikiliden Şeyma, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

7Şeyma Subaşından Mohammed Alsaloussi açıklaması Barışma olacak mı

Bir binadan çıkan fenomen, aracının içinden basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Konu biten ilişkisine gelince “Her işte bir hayır vardır. Buna inanıyorum” dedi.

8BARIŞMA OLMAYACAK

"BARIŞMA OLMAYACAK"

Neşesinin yerinde olduğu gözlenen Şeyma Subaşı, “Alsaloussi ile tekrardan birliktelik olur mu?” şeklindeki soruya ise kesin bir dille “Tekrar bir barışma olmayacak” yanıtını verdi.

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