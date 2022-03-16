Şeyma Subaşı'ndan Mohammed Alsaloussi açıklaması! Barışma olacak mı?
Uzun süredir yurt dışında yaşayan bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlilik yolunda ilerleyen 1.5 yıllık ilişkisini bitirdi. Sosyal medya paylaşımında "Yaşadığım sürece saygı gösterin" ricasında bulunan fenomen, Türkiye'ye döndü ve çok konuşulan ayrılığın ardından ilk açıklamasını yaptı.
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta 3.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı mesaj ile bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuştu.
Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
AYRILIĞIN PERDE ARKASI!
Şeyma, "Saygı çerçevesinde ilişkimizi bitirdik" dese de, ayrılığın perde arkasında bambaşka bir neden olduğu iddia edilmişti. Buna göre; Subaşı, arkadaşlarıyla Mısırlı iş insanının dedikodusunu yaptı. Bunu öğrenen Mohammed Alsaloussi, sevgilisiyle tartışmaya başladı. "Ben Türkiye'ye dönüyorum" diyen fenomen, sosyal medyada ayrıldıklarını duyurdu.
HEDİYEYİ GERİ İSTEDİ Mİ?
Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Meedo'dan karşı hamlenin gecikmediği de konuşuluyor. Dünyaevine girmek için gün saydıkları düşünülürken gelen ayrılık sonrası Alsaloussi'nin, sevgilisine hediye ettiği arabayı geri istediği öne sürülmüştü.