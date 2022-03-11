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MagazinŞeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu...
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• 11 Mart 2022 - 09:52 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu...

Şeyma Subaşı bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle geçtiğimiz aylarda barıştı. 14 Şubat'ı da birlikte geçiren Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle evleneceği konuşuluyordu. Ünlü çiftten bugün ayrılık kararı geldi. Haberi Şeyma Subaşı Instagram hesabından duyurdu.

• 11 Mart 2022 - 09:52 • Son Güncelleme:
1Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti Ayrılığı böyle duyurdu...
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Acun Ilıcalı ile evliliğinden bir çocuğu olan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido ile ayrıldıktan sonra mutluluğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'de buldu.

2Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti Ayrılığı böyle duyurdu...

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, çoğu zaman ilişkilerinde iniş ve çıkış yaşadı. İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren çift, 14 Şubat paylaşımlarıyla herkesin dikkatini çekmişti.

3Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti Ayrılığı böyle duyurdu...

Hatta çiftin 14 Şubat'ta yaptığı paylaşım nedeniyle evleneceği bile konuşuluyordu.

4Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti Ayrılığı böyle duyurdu...

Sosyal medya paylaşımları ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, çıplak fotoğrafını paylaştı. Subaşı pozunu silip ardından yeniden yükledi.

5Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti Ayrılığı böyle duyurdu...

Şeyma Subaşı'nın bu pozu gündemdeyken ünlü isim bir paylaşım daha yaptı.

6ÜNLÜ ÇİFT AYRILDI

ÜNLÜ ÇİFT AYRILDI!

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'den üzen haber bugün geldi.

7KARARI ŞEYMA SUBAŞI DUYURDU

KARARI ŞEYMA SUBAŞI DUYURDU!

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift, bugün ayrıldıklarını açıkladı. Ayrılık kararını ise ilk olarak Şeyma Subaşı duyurdu.

8YAŞADIĞIMIZ ANLAŞMAZLIKLAR...

"YAŞADIĞIMIZ ANLAŞMAZLIKLAR..."

Subaşı yaptığı paylaşımda, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerin ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

9Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti Ayrılığı böyle duyurdu...

Şeyma Subaşı, sevgilisiyle mutluluğunu sosyal medyadan sık sık paylaşıyordu. Ünlü çift, 14 Şubat'a özel paylaşımda bulundu.

Şeyma Subaşı, mutluluğunu paylaştığı fotoğraflarla takipçilerine duyururken Mısırlı iş insanı ise fotoğrafların altına yazdıklarıyla dikkat çekti.

10Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti Ayrılığı böyle duyurdu...

İşte Mohammed Alsaloussi'nin paylaşımı...

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu...

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu...