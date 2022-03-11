Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu...

"YAŞADIĞIMIZ ANLAŞMAZLIKLAR..."

Subaşı yaptığı paylaşımda, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerin ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.