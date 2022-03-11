Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu...
Şeyma Subaşı bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle geçtiğimiz aylarda barıştı. 14 Şubat'ı da birlikte geçiren Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle evleneceği konuşuluyordu. Ünlü çiftten bugün ayrılık kararı geldi. Haberi Şeyma Subaşı Instagram hesabından duyurdu.
Acun Ilıcalı ile evliliğinden bir çocuğu olan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido ile ayrıldıktan sonra mutluluğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'de buldu.
ÜNLÜ ÇİFT AYRILDI!
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'den üzen haber bugün geldi.
KARARI ŞEYMA SUBAŞI DUYURDU!
Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift, bugün ayrıldıklarını açıkladı. Ayrılık kararını ise ilk olarak Şeyma Subaşı duyurdu.
"YAŞADIĞIMIZ ANLAŞMAZLIKLAR..."
Subaşı yaptığı paylaşımda, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerin ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.