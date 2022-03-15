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MagazinŞeyma Subaşı apar topar İstanbul'a döndü, semt oturuşuyla sosyal medyayı salladı!
HaberlerMagazin Haberleri Şeyma Subaşı apar topar İstanbul'a döndü, semt oturuşuyla sosyal medyayı salladı!
• 15 Mart 2022 - 10:07 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı apar topar İstanbul'a döndü, semt oturuşuyla sosyal medyayı salladı!

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den ayrılır ayrılmaz apar topar Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı'nın 'semt oturuşu' sosyal medyayı salladı. Genellikle bikinili pozlar paylaşan Subaşı kışa maruz kalınca da dalga konusu oldu. Şeyma Subaşı son olarak spam yediğini söyleyince hiç beklemediği yorumlar aldı.

• 15 Mart 2022 - 10:07 • Son Güncelleme:
1Şeyma Subaşı apar topar İstanbula döndü, semt oturuşuyla sosyal medyayı salladı
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Uzun süredir de Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaparken sevgilisinden bir anda ayrıldı.

2Şeyma Subaşı apar topar İstanbula döndü, semt oturuşuyla sosyal medyayı salladı

Ayrılır ayrılmaz Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabında daha çok aktif olmaya başladı. Türkiye'den sık sık kareler ve videolar yayınlayan Subaşı'nın bir fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.

3MİAMİ POZLARI BİTTİ

MİAMİ POZLARI BİTTİ

Miami pozlarına veda eden Şeyma'nın, İstanbul'daki 'semt oturuşu' pozları magazin gündemini salladı. Şeyma Subaşı, sosyal medyada alay konusu oldu.

4Şeyma Subaşı apar topar İstanbula döndü, semt oturuşuyla sosyal medyayı salladı

Şeyma Subaşı'nın arkasında görünen duvar yazısını değiştiren sosyal medya kullanıcıları, photoshop'la yazıları değiştirdi.

5PARASIZ ERKEĞİ SADECE ANNESİ SEVER

"PARASIZ ERKEĞİ SADECE ANNESİ SEVER"

Subaşı'nın arkasındaki duvara "Parasız erkeği, sadece anneleri sever", "Aşk laftır, paralı erkek şarttır" gibi cümleler yazıldı.

6Şeyma Subaşı apar topar İstanbula döndü, semt oturuşuyla sosyal medyayı salladı

Tüm paylaşımlarını İngilizce yapan Şeyma Subaşı son olarak spam yediğini fark etti ve çok takipçili hesabı tehlikeye girince hemen Türkçe paylaşım yaptı.

7Şeyma Subaşı apar topar İstanbula döndü, semt oturuşuyla sosyal medyayı salladı

Subaşı "Spam yiyorsun dediler" notuyla minik bir video paylaştı. Şeyma Subaşı'na gelen yorumlar genellikle fenomenin Türkçe yazması üzerineydi. İşte yapılan bazı yorumlar:

8Şeyma Subaşı apar topar İstanbula döndü, semt oturuşuyla sosyal medyayı salladı

-Türkçe yazmışsın e tabi zor günde hep bizler varız di mi?

-Sıkışınca Türkçe...

- Kürkçü dükkanına döndün mü kız Şeyma?

- Aaa bizim kız Türkçe biliyormuş.

9Şeyma Subaşı apar topar İstanbula döndü, semt oturuşuyla sosyal medyayı salladı

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Şeyma Subaşı apar topar İstanbul'a döndü, semt oturuşuyla sosyal medyayı salladı!

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