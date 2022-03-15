• 15 Mart 2022 - 10:07 • Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı apar topar İstanbul'a döndü, semt oturuşuyla sosyal medyayı salladı!
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den ayrılır ayrılmaz apar topar Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı'nın 'semt oturuşu' sosyal medyayı salladı. Genellikle bikinili pozlar paylaşan Subaşı kışa maruz kalınca da dalga konusu oldu. Şeyma Subaşı son olarak spam yediğini söyleyince hiç beklemediği yorumlar aldı.
• 15 Mart 2022 - 10:07 • Son Güncelleme:
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Uzun süredir de Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaparken sevgilisinden bir anda ayrıldı.
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MİAMİ POZLARI BİTTİ
Miami pozlarına veda eden Şeyma'nın, İstanbul'daki 'semt oturuşu' pozları magazin gündemini salladı. Şeyma Subaşı, sosyal medyada alay konusu oldu.
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