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MagazinSerenay Sarıkaya: 'Bergen', Farah Zeynep Abdullah'a kısmetmiş
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Serenay Sarıkaya: 'Bergen', Farah Zeynep Abdullah'a kısmetmiş

Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler’de bir kuafördeydi. Çıkışta kendisini bekleyen araca binen oyuncu, Ulus’ta bir mekana geçerek menajeriyle buluştu. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Sarıkaya, uzun süre hazırlık yaptığı, ancak kendi çekim takvimine uymadığı için ayrılmak zorunda kaldığı 'Bergen' projesiyle ilgili konuştu.

05.03.2022 - 11:27 |
Serenay Sarıkaya: 'Bergen', Farah Zeynep Abdullah'a kısmetmiş

Etiler’de görüntülenen Serenay Sarıkaya, 'Acıların kadını' lakaplı şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolde yer aldığı 'Bergen' filmi için “Birlikte yol aldığımız ekibin gayretle çalıştığını biliyorum ve filmi merak ediyorum. Yolları açık olsun. Eminim harika bir iş çıkarmışlardır” dedi.

"BU İŞLER KISMET İŞİ"

Hürriyet gazetesinden Deniz Boy'un haberine göre; güzel oyuncu, “İçinizde ukde kaldı mı?” sorusuna, "Bu işler biraz da kısmet işi. Gerçekten zamanlama tutmadı. Farah’a kısmetmiş. Hiç dert değil. Müthiş bir şey çıktığına eminim" yanıtını verdi.

BAYAZLAR İÇİNDE

Her daim giyim tarzıyla girdiği her ortamda adından söz ettirmeyi başaran Serenay Sarıkaya, bu kez beyazlar içindeydi.

29 yaşındaki oyuncu, septum piercing’i ve halka küpelerinin yanı sıra örgüsüne taktırdığı saç piercing’leriyle de dikkat çekti.

105 BİN TL'LİK KOMBİN

Çanta (Dior): 56 bin 500 TL
Kaban (Common Leisere): 28 bin TL
Bot (Gia Couture X Pernille Teis Baek): 10 bin 450 TL
Elbise (Ambush): 10 bin 100 TL

Serenay Sarıkaya: Bergen, Farah Zeynep Abdullaha kısmetmiş

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